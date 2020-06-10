***VKGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.06.2020 09:43
***VKGYO*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler VKGYO
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O Memur ve Hizmetlileri Emekli ve Sağlık tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850441
BIST
11:02110.213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,89%
|| 976,58
|Açılış
|: 109.600
|
|Önceki Kapanış
|: 109.237
|
110.322
En Düşük
109.392
11:026,7885
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0085
|Açılış
|: 6,8040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8180
|
6,8071
En Düşük
6,7765
11:027,7160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0060
|Açılış
|: 7,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7150
|
7,7251
En Düşük
7,6879
11:02374,70
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,12
|Açılış
|: 374,70
|
|Önceki Kapanış
|: 374,58
|
375,82
En Düşük
374,02
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|24,92
|3.294.922
|% 9,97
|
|LUKSK
|17,99
|5.940.701
|% 9,96
|
|DOAS
|12,15
|60.504.912
|% 9,95
|
|AYCES
|37,80
|2.601.464
|% 9,95
|
|GLRYH
|10,73
|1.182.972
|% 9,94
|
|NIBAS
|8,10
|16
|% -10,00
|
|FORMT
|3,97
|121.220
|% -9,98
|
|HURGZ
|1,52
|1.117.215
|% -9,52
|
|MMCAS
|1,71
|8.805
|% -9,52
|
|KUTPO
|25,18
|1.064.116
|% -8,97
|
|EKGYO
|1,93
|483.158.648
|% 3,21
|
|ASELS
|32,50
|452.856.906
|% 2,72
|
|GARAN
|8,25
|274.676.186
|% 0,86
|
|VESTL
|15,09
|190.400.508
|% 8,72
|
|THYAO
|12,73
|183.637.679
|% 0,95
|
|EKGYO
|1,93
|483.158.648
|% 3,21
|
|IHLGM
|1,45
|100.470.735
|% 4,32
|
|KARSN
|2,07
|130.460.244
|% 1,97
|
|KRDMD
|2,65
|156.002.484
|% 1,92
|
|ISGYO
|1,90
|105.000.720
|% 4,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6356
|8,6789
|% 0,16
|
|Frank
|7,1302
|7,1732
|% 0,17
|
|Riyal
|1,8030
|1,8120
|% -0,14
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.719
|1.719
|3,98
|
|Altın Gr.
|375
|375
|0,04
|
|Cumhuriyet
|2.425
|2.455
|-1,00
|
|Tam
|2.496
|2.522
|-4,70
|
|Yarım
|1.218
|1.229
|-0,50
|
|Çeyrek
|609
|616
|-0,30
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,85
|3,86
|0,02
|
|B. Petrol
|40,48
|40,48
|-0,70
|