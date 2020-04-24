***VKGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
24.04.2020 10:08
***VKGYO*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
İlgili Şirketler [VKGYO]
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.'nin 21.04.2020 tarihinde başlayan % 100 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 05.05.2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840065
BIST
10:0298.330
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 159,28
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
98.703
En Düşük
98.310
10:026,9783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0337
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
10:027,4896
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0000
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5254
En Düşük
7,4769
10:02387,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,20
|Açılış
|: 387,79
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
388,95
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|15,30
|1.401.113
|% 9,99
|
|TKURU
|9,37
|67.099
|% 9,98
|
|KNFRT
|12,38
|2.623.334
|% 9,95
|
|FORMT
|3,55
|946.380
|% 9,91
|
|PINSU
|5,88
|1.615.195
|% 9,91
|
|BALAT
|2,16
|96.360
|% -10,00
|
|EGCYH
|0,30
|68.085
|% -9,09
|
|SELGD
|2,28
|179.509
|% -6,94
|
|DARDL
|7,65
|304.845
|% -6,59
|
|DOBUR
|6,25
|83.200
|% -6,58
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,82
|227.479.263
|% 0,00
|
|INDES
|10,11
|91.299.837
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,52
|83.721.650
|% 0,00
|
|GARAN
|8,07
|1.081.946.172
|% 0,00
|
|ECILC
|4,66
|591.576.599
|% 0,00
|
|GUSGR
|2,82
|227.479.263
|% 0,00
|
|ISGYO
|1,52
|83.721.650
|% 0,00
|
|ISYAT
|2,25
|33.614.773
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5633
|8,6062
|% 0,19
|
|Frank
|7,0925
|7,1352
|% 0,08
|
|Riyal
|1,8489
|1,8581
|% 0,41
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|-2,07
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,20
|
|Cumhuriyet
|2.485
|2.547
|9,40
|
|Tam
|2.550
|2.613
|9,60
|
|Yarım
|1.242
|1.275
|4,70
|
|Çeyrek
|623
|638
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|15,26
|15,30
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|21,86
|21,86
|0,53
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