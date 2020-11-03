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***VKGYO* *VAKBN*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı

03.11.2020 11:03
GÜNCEL HABERLER



***VKGYO******VAKBN*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )

İlgili Şirketler [VAKBN]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26/10/2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi (İUFM) Projesi
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
28.001,20
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
26/10/2020
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
427.018.300
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
31
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
93
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
20
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
34
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
7
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
1947
Satış Koşulları
Peşin (Cash)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
-
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
-
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
T. Vakıflar Bankası T.A.O.
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Evet (Yes)
Karşı Taraf İle Orlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
398.827.010
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Gerçekleştirilmiştir
Açıklamalar

Açıklama metninde geçen Yönetim Kurulu Karar tarihi  düzeltilmiştir.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 26 Ekim 2020 tarihli toplantısında Genel Müdürlüğümüze verilen yetkiye istinaden   İUFM Projesi kapsamındaki "T.Vakıflar Bankası T.A.O. Genel Müdürlük Hizmet Binası ve Tesisleri Projesi"nde  yer alan ofis üniteleri içerisinden  toplam 28.001,20 m² büyüklüğündeki alanın Türkiye Vakıflar Bankası T.A.O.'ya satışının gerçekleştirilmesine ilişkin sözleşme imzalanmış olup, 427.018.300, -TL tutarındaki satış bedelinin tamamı tahsil edilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885617


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BALAT 7,59 523.998 % 10,00  
BRKO 1,65 4.810.224 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.132.555 % 10,00  
MEGAP 12,32 2.132.555 % 10,00  
PKENT 650,10 138.471 % 10,00  
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13:55 Alış Satış %  
Dolar 8,4909 8,4982 % 0,69  
Euro 9,9369 9,9444 % 1,23  
Sterlin 10,9906 11,0457 % 1,12  
Frank 9,2294 9,2850 % 0,95  
Riyal 2,2566 2,2679 % 0,57  
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13:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.898 1.899 3,00  
Altın Gr. 518 518 3,63  
Cumhuriyet 3.436 3.488 38,00  
Tam 3.420 3.505 37,60  
Yarım 1.653 1.695 18,19  
Çeyrek 829 848 9,09  
Gümüş.Ons 24,16 24,20 0,08  
Gümüş Gr. 6,60 6,61 0,06  
B. Petrol 40,11 40,11 1,14  
Seans Raporu 13:55
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