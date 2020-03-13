***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.03.2020 14:41
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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-
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020-31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
2020 yılı bağımsız denetim hizmeti için "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik AŞ" firması ile anlaşılmasına ve bu seçimin yapılacak ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828644
BIST
16:1797.804
En Yüksek
|Değişim
|: 4,45%
|| 4.164,61
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
16:176,2913
En Yüksek
|Değişim
|: -0,41%
|| -0,0260
|Açılış
|: 6,2880
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
16:176,9911
En Yüksek
|Değişim
|: -1,16%
|| -0,0818
|Açılış
|: 6,9780
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
16:17320,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,55
|Açılış
|: 320,90
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|YGYO
|0,44
|12.286.832
|% 10,00
|
|GUSGR
|1,87
|47.115.695
|% 10,00
|
|CLEBI
|68,20
|4.041.030
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|579.057
|% 10,00
|
|ALARK
|3,97
|29.991.895
|% 9,97
|
|AKGRT
|5,31
|6.312.883
|% -11,20
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BALAT
|1,91
|499.597
|% -9,91
|
|ASELS
|26,12
|1.041.051.368
|% 7,22
|
|THYAO
|9,26
|908.390.970
|% 9,20
|
|GARAN
|9,30
|515.065.431
|% 6,41
|
|EREGL
|8,37
|327.523.544
|% 2,70
|
|KRDMD
|2,10
|321.693.973
|% 5,00
|
|ODAS
|1,39
|277.985.717
|% 5,30
|
|IHLGM
|0,95
|157.798.233
|% 5,56
|
|KRDMD
|2,10
|321.693.973
|% 5,00
|
|YKBNK
|2,26
|290.915.389
|% 6,10
|
|EKGYO
|1,21
|155.612.213
|% 5,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8183
|7,8575
|% -1,17
|
|Frank
|6,5625
|6,6020
|% -1,51
|
|Riyal
|1,6710
|1,6794
|% -0,37
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.589
|1.589
|12,24
|
|Altın Gr.
|323
|323
|2,64
|
|Cumhuriyet
|2.140
|2.172
|20,00
|
|Tam
|2.134
|2.187
|19,43
|
|Yarım
|1.031
|1.058
|9,40
|
|Çeyrek
|517
|529
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|15,75
|15,77
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|3,20
|3,21
|-0,01
|
|B. Petrol
|35,34
|35,34
|2,12
|
Seans Raporu
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