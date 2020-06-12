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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

12.06.2020 15:53
GÜNCEL HABERLER



***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2019
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Transform Fikirtepe Projesi 2019 Yıl Sonu Revize Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
27.12.2019
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde, İstanbul ili, Kadiköy ilçesi'nde yer alan Transform Fikirtepe Projesi'ne ait 2019 yıl sonu revize gayrimenkul değerleme raporu ektedir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850953


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Riyal 1,8139 1,8230 % -0,22  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.738 1.739 10,97  
Altın Gr. 382 383 2,52  
Cumhuriyet 2.474 2.499 13,80  
Tam 2.547 2.568 14,20  
Yarım 1.243 1.253 6,90  
Çeyrek 621 628 3,50  
Gümüş.Ons 17,67 17,71 0,03  
Gümüş Gr. 3,89 3,90 0,01  
B. Petrol 39,20 39,20 0,65  
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