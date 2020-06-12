***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
12.06.2020 15:53
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.12.2019
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Yetkin Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık A.Ş.
Değerleme Raporunun İçeriği
Transform Fikirtepe Projesi 2019 Yıl Sonu Revize Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
27.12.2019
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde, İstanbul ili, Kadiköy ilçesi'nde yer alan Transform Fikirtepe Projesi'ne ait 2019 yıl sonu revize gayrimenkul değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850953
BIST
16:54109.965
En Yüksek
|Değişim
|: 0,74%
|| 809,92
|Açılış
|: 108.485
|
|Önceki Kapanış
|: 109.155
|
110.075
En Düşük
107.833
16:546,8386
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0008
|Açılış
|: 6,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8370
|
6,8437
En Düşük
6,8023
16:547,7287
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -0,0024
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7550
|
7,7460
En Düşük
7,6998
16:54382,54
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 2,52
|Açılış
|: 382,54
|
|Önceki Kapanış
|: 380,02
|
382,60
En Düşük
378,74
BIST En Aktif Hisseler
|RTALB
|30,14
|56.324.919
|% 10,00
|
|GLRYH
|12,98
|25.299.688
|% 10,00
|
|KSTUR
|42,12
|42.949
|% 9,97
|
|DAGHL
|11,61
|3.501.490
|% 9,94
|
|EKIZ
|10,73
|3.915.988
|% 9,94
|
|UMPAS
|0,81
|80.276
|% -10,00
|
|EGCEY
|1,45
|777.748
|% -9,94
|
|EGCYO
|1,63
|1.292.907
|% -9,94
|
|YONGA
|29,20
|268.069
|% -9,54
|
|EGCYH
|0,96
|1.338.564
|% -9,43
|
|ASELS
|32,32
|817.821.084
|% 0,25
|
|GARAN
|8,15
|712.527.008
|% -0,12
|
|GUSGR
|4,18
|670.132.039
|% 8,57
|
|ECILC
|5,90
|574.542.685
|% 3,33
|
|PGSUS
|58,90
|571.120.962
|% 3,61
|
|EKGYO
|1,94
|570.809.108
|% 0,00
|
|TSKB
|1,25
|333.733.700
|% 0,81
|
|IHLGM
|1,56
|348.630.903
|% -1,27
|
|IEYHO
|0,77
|141.638.707
|% 5,48
|
|GUSGR
|4,18
|670.132.039
|% 8,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5717
|8,6147
|% -0,28
|
|Frank
|7,1847
|7,2280
|% -0,44
|
|Riyal
|1,8139
|1,8230
|% -0,22
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.738
|1.739
|10,97
|
|Altın Gr.
|382
|383
|2,52
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.499
|13,80
|
|Tam
|2.547
|2.568
|14,20
|
|Yarım
|1.243
|1.253
|6,90
|
|Çeyrek
|621
|628
|3,50
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,71
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,89
|3,90
|0,01
|
|B. Petrol
|39,20
|39,20
|0,65
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