***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşGalata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiNidapark Küçükyalı Projesi Değerleme RaporuRapor Tarihi29.09.2020Açıklamalarİstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Mahallesi'nde bulunan Nidapark Küçükyalı Projesi'nde gerçekleştirilen tadilat projesi sonucunda yapı ruhsatının tadil edilmesi sebebiyle, Şirketimiz portföyünde yer alan konu projedeki 16772 ada, 1 parselde konumlu gayrimenkullere dair hazırlanan değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878026BIST