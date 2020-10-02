***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
02.10.2020 16:03
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
Nidapark Küçükyalı Projesi Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.09.2020
Açıklamalar
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Mahallesi'nde bulunan Nidapark Küçükyalı Projesi'nde gerçekleştirilen tadilat projesi sonucunda yapı ruhsatının tadil edilmesi sebebiyle, Şirketimiz portföyünde yer alan konu projedeki 16772 ada, 1 parselde konumlu gayrimenkullere dair hazırlanan değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/878026
BIST
15:581.145
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,76
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.144
|
1.150
En Düşük
1.138
15:587,7551
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0091
|Açılış
|: 7,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7850
|
7,7792
En Düşük
7,7250
15:589,0782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0195
|Açılış
|: 9,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0950
|
9,1311
En Düşük
9,0459
15:58475,79
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 1,28
|Açılış
|: 475,79
|
|Önceki Kapanış
|: 474,51
|
479,41
En Düşük
469,94
BIST En Aktif Hisseler15:58
|ALCAR
|143,00
|59.411.068
|% 10,00
|
|OLMIP
|10,45
|6.426.531
|% 10,00
|
|YAPRK
|70,95
|6.750.935
|% 10,00
|
|NIBAS
|29,70
|1.489.486
|% 10,00
|
|BRYAT
|176,10
|82.232.522
|% 9,99
|
|YBTAS
|16.342,60
|277.824
|% -10,00
|
|TKURU
|838,40
|739.469
|% -9,99
|
|TACTR
|13,96
|2.057.174
|% -9,99
|
|SUMAS
|46,22
|643.430
|% -9,99
|
|COSMO
|9,30
|713.124
|% -9,97
|
|THYAO
|10,73
|2.015.571.213
|% 1,80
|
|SISE
|7,12
|1.985.490.833
|% 3,04
|
|GARAN
|7,12
|1.092.130.563
|% 0,00
|
|ASELS
|18,42
|854.620.120
|% -0,59
|
|KRDMD
|3,43
|761.344.780
|% 0,59
|
|SISE
|7,12
|1.985.490.833
|% 3,04
|
|KRDMD
|3,43
|761.344.780
|% 0,59
|
|THYAO
|10,73
|2.015.571.213
|% 1,80
|
|GARAN
|7,12
|1.092.130.563
|% 0,00
|
|HURGZ
|2,25
|312.784.625
|% -7,79
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7520
|7,7551
|% 0,12
|
|Euro
|9,0696
|9,0782
|% -0,21
|
|Sterlin
|9,9808
|10,0308
|% 0,34
|
|Frank
|8,3717
|8,4222
|% -0,27
|
|Riyal
|2,0580
|2,0683
|% 0,00
|
|15:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.908
|2,02
|
|Altın Gr.
|475
|475
|0,74
|
|Cumhuriyet
|3.143
|3.190
|0,00
|
|Tam
|3.127
|3.206
|1,95
|
|Yarım
|1.511
|1.551
|0,95
|
|Çeyrek
|758
|775
|0,47
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,08
|0,25
|
|Gümüş Gr.
|5,98
|5,99
|0,06
|
|B. Petrol
|39,11
|39,11
|-1,82
|
Seans Raporu
15:58
daha fazla
-
16:13BRYAT
Yüzde 9.56 oranında artışla 175.40 lira fiyatla işlem gören hissede 493, 172 adet işlem
-
16:08
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, TSKB, ARCLK
-
16:08XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -0, 6 kaybederek (% -0.06 ) 1, 047
-
16:08
Tavandan işlem gören hisse senedleri : JANTS, UZERB, BRYAT, BALAT, KERVN, YAPRK, MMCAS, TLMAN, BMELK, OLMIP
-
16:08
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KSTUR, DIRIT, COSMO, ATSYH, MERIT, SUMAS, EGCYO, CRFSA, BRKO, TACTR