***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
10.12.2020 14:16
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
Maltepe Projesi Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
09.12.2020
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan, İstanbul ili Maltepe ilçesinde konumlu Projeye ait 2020 yıl sonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892626
BIST
15:321.363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,36
|Açılış
|: 1.353
|
|Önceki Kapanış
|: 1.350
|
1.367
En Düşük
1.350
15:327,8734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 0,0490
|Açılış
|: 7,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8776
En Düşük
7,8188
15:329,5423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,95%
|| 0,0902
|Açılış
|: 9,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,4500
|
9,5460
En Düşük
9,4454
15:32464,90
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 2,73
|Açılış
|: 464,80
|
|Önceki Kapanış
|: 462,17
|
465,50
En Düşük
461,06
BIST En Aktif Hisseler15:32
|DITAS
|35,20
|4.382.154
|% 10,00
|
|EUKYO
|4,07
|3.250.674
|% 10,00
|
|BERA
|19,87
|86.028.404
|% 9,96
|
|LINK
|51,50
|11.228.896
|% 9,95
|
|KRVGD
|14,47
|93.108.619
|% 9,95
|
|SNKRN
|6,32
|350.956
|% -9,97
|
|SUMAS
|35,22
|246.162
|% -7,61
|
|COSMO
|7,86
|104.143
|% -7,53
|
|SELEC
|16,94
|668.889.303
|% -5,78
|
|NIBAS
|66,00
|13.005.456
|% -5,71
|
|GARAN
|9,53
|3.255.113.307
|% 2,69
|
|SISE
|7,27
|2.596.266.738
|% 3,41
|
|ODAS
|3,96
|1.758.990.015
|% 7,03
|
|KRDMD
|5,25
|1.326.792.186
|% 3,14
|
|PETKM
|4,79
|1.141.997.311
|% 1,05
|
|ODAS
|3,96
|1.758.990.015
|% 7,03
|
|SISE
|7,27
|2.596.266.738
|% 3,41
|
|GARAN
|9,53
|3.255.113.307
|% 2,69
|
|KRDMD
|5,25
|1.326.792.186
|% 3,14
|
|DOHOL
|3,04
|728.348.672
|% -2,56
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8677
|7,8734
|% 0,63
|
|Euro
|9,5351
|9,5423
|% 0,95
|
|Sterlin
|10,4158
|10,4680
|% -0,27
|
|Frank
|8,8102
|8,8632
|% 0,63
|
|Riyal
|2,0907
|2,1012
|% 0,61
|
|15:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.837
|-1,57
|
|Altın Gr.
|465
|465
|2,48
|
|Cumhuriyet
|3.078
|3.124
|-17,00
|
|Tam
|3.065
|3.142
|-13,48
|
|Yarım
|1.481
|1.520
|-6,52
|
|Çeyrek
|743
|760
|-3,25
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,89
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|6,03
|6,04
|0,02
|
|B. Petrol
|49,56
|49,56
|0,70
|
Seans Raporu
15:32
daha fazla
-
15:42XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 11 artarak (% 0.90 ) 1, 229
-
15:42
Tavandan işlem gören hisse senedleri : EUKYO, LINK, OLMIP, KRVGD, PAMEL, GEDZA, EUYO, BERA, UMPAS, SILVR
-
15:42
UZERB, BERA, LINK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:42
OZRDN, SUMAS, MTRYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:42
Bu seansda işlem gören 199 hisse senedinden 126 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 61 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 12 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem