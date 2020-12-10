***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşGalata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiMaltepe Projesi Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi09.12.2020AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan, İstanbul ili Maltepe ilçesinde konumlu Projeye ait 2020 yıl sonu değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/892626BIST