***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
24.12.2020 15:00
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
Transform Fikirtepe Projesi Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
23.12.2020
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan, İstanbul ili Kadıköy ilçesinde konumlu Transform Fikirtepe Projesi'ne ait 2020 yıl sonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894760
BIST
15:081.425
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,07
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.428
En Düşük
1.415
15:087,5725
En Yüksek
|Değişim
|: -0,89%
|| -0,0680
|Açılış
|: 7,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5541
15:089,2370
En Yüksek
|Değişim
|: -1,00%
|| -0,0932
|Açılış
|: 9,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2200
15:08456,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -3,15
|Açılış
|: 456,89
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler15:08
|BRSAN
|33,66
|292.262.504
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|POLTK
|405,30
|2.125.799
|% 9,99
|
|ECZYT
|28,46
|92.140.843
|% 9,97
|
|SNKRN
|16,33
|1.334.635
|% 9,97
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,41
|726.150.807
|% -8,58
|
|PEKGY
|2,86
|632.862.307
|% -7,74
|
|GEDZA
|28,50
|38.582.115
|% -5,75
|
|MMCAS
|4,45
|446.576
|% -5,72
|
|GARAN
|10,08
|2.517.528.914
|% 1,20
|
|THYAO
|12,80
|1.257.391.838
|% 2,73
|
|ECILC
|7,80
|1.152.589.407
|% 7,14
|
|PETKM
|5,09
|1.008.799.668
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,56
|943.661.694
|% -1,27
|
|SKBNK
|1,56
|943.661.694
|% -1,27
|
|GARAN
|10,08
|2.517.528.914
|% 1,20
|
|YKBNK
|3,07
|763.387.880
|% 0,66
|
|PEKGY
|2,86
|632.862.307
|% -7,74
|
|HLGYO
|3,41
|726.150.807
|% -8,58
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5670
|7,5725
|% -0,89
|
|Euro
|9,2294
|9,2370
|% -1,00
|
|Sterlin
|10,2604
|10,3119
|% -0,29
|
|Frank
|8,4872
|8,5383
|% -0,98
|
|Riyal
|2,0122
|2,0223
|% -0,88
|
|15:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.875
|2,03
|
|Altın Gr.
|457
|457
|-3,24
|
|Cumhuriyet
|3.029
|3.075
|-15,00
|
|Tam
|3.010
|3.088
|-17,11
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|-8,28
|
|Çeyrek
|730
|747
|-4,14
|
|Gümüş.Ons
|25,69
|25,74
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,26
|6,27
|-0,02
|
|B. Petrol
|50,81
|50,81
|-0,43
|
Seans Raporu
15:08
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15:21KOZAL
Yüzde 6.20 oranında artışla 88.25 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 229, 773 adet işlem
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15:18RYSAS
Yüzde 7.34 oranında artışla 9.95 lira fiyatla işlem gören hissede 6, 512, 441 adet işlem
-
15:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 4 artarak (% 0.66 ) 1, 577
-
15:17XU100
Endeks 1, 426 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 58 üstünde . İşlem hacmi 22, 979.00 milyon TL de