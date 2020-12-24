***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşGalata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiTransform Fikirtepe Projesi Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi23.12.2020AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan, İstanbul ili Kadıköy ilçesinde konumlu Transform Fikirtepe Projesi'ne ait 2020 yıl sonu değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894760BIST