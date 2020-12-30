***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşGalata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİstanbul Samandıra Arsasına Ait 2020 Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi29.12.2020AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan, İstanbul ili Sancaktepe ilçesi Samandıra mahallesinde bulunan arsaya ait 2020 yıl sonu değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895651BIST