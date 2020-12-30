***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2020 15:37
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Samandıra Arsasına Ait 2020 Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
29.12.2020
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan, İstanbul ili Sancaktepe ilçesi Samandıra mahallesinde bulunan arsaya ait 2020 yıl sonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895651
BIST
16:561.474
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 14,27
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
16:567,3671
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0283
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
16:569,0572
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0015
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
16:56446,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,61
|Açılış
|: 445,82
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler16:54
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|BERA
|19,26
|134.526.387
|% 9,99
|
|TGSAS
|11,56
|114.564.547
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.553.683
|% 9,98
|
|KRONT
|33,50
|37.862.103
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,05
|16.437.028
|% -8,00
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|BURVA
|50,00
|6.636.439
|% -5,48
|
|OSMEN
|31,68
|3.455.599
|% -5,38
|
|IDEAS
|13,36
|4.174.370
|% -5,25
|
|GUBRF
|83,55
|2.936.525.186
|% 9,29
|
|ASELS
|18,44
|2.222.540.754
|% 3,02
|
|GARAN
|10,25
|1.525.678.876
|% 2,30
|
|KOZAL
|97,60
|1.520.281.913
|% 2,47
|
|HALKB
|5,64
|1.372.277.169
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,16
|684.640.102
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|1.372.277.169
|% 4,06
|
|VAKBN
|4,74
|1.114.378.981
|% 1,94
|
|ODAS
|3,98
|870.105.644
|% 3,38
|
|KRDMD
|5,85
|1.117.246.845
|% 3,54
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3624
|7,3671
|% -0,38
|
|Euro
|9,0438
|9,0578
|% -0,01
|
|Sterlin
|9,9909
|10,0410
|% 0,41
|
|Frank
|8,3142
|8,3642
|% -0,14
|
|Riyal
|1,9577
|1,9676
|% -0,33
|
|16:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.883
|1.883
|3,57
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-1,73
|
|Cumhuriyet
|2.942
|2.987
|-3,00
|
|Tam
|2.936
|3.010
|4,99
|
|Yarım
|1.419
|1.456
|2,41
|
|Çeyrek
|712
|728
|1,21
|
|Gümüş.Ons
|26,28
|26,33
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,45
|51,45
|0,22
|
Seans Raporu
16:54
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17:06XU030
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17:01XU100
Endeks 1, 473 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 91 üstünde . İşlem hacmi 29, 912.00 milyon TL de
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16:58UTPYA
Yüzde 9.96 oranında artışla 36.42 lira fiyatla işlem gören hissede 472, 817 adet işlem