***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2020 15:38
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Fatih İş Merkezine Ait 2020 Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
30.12.2020
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan, İstanbul ili Fatih ilçesinde konumlu İş Merkezine ait 2020 yıl sonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895652
BIST
17:001.473
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 13,41
|Açılış
|: 1.463
|
|Önceki Kapanış
|: 1.460
|
1.483
En Düşük
1.463
17:007,3695
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0259
|Açılış
|: 7,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3600
|
7,3961
En Düşük
7,3047
17:009,0549
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0038
|Açılış
|: 9,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0050
|
9,0914
En Düşük
8,9455
17:00445,98
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,77
|Açılış
|: 445,98
|
|Önceki Kapanış
|: 446,75
|
448,06
En Düşük
441,42
BIST En Aktif Hisseler17:00
|KSTUR
|143,00
|276.436
|% 10,00
|
|TGSAS
|11,56
|114.566.547
|% 9,99
|
|BERA
|19,26
|135.520.011
|% 9,99
|
|ARZUM
|27,34
|23.574.516
|% 9,98
|
|INTEM
|37,26
|8.702.475
|% 9,98
|
|NIBAS
|54,00
|16.476.616
|% -8,09
|
|BURVA
|49,40
|6.752.088
|% -6,62
|
|ROYAL
|3,29
|455.561
|% -6,53
|
|OSMEN
|31,68
|3.516.249
|% -5,38
|
|IDEAS
|13,38
|4.174.838
|% -5,11
|
|GUBRF
|83,40
|2.978.873.145
|% 9,09
|
|ASELS
|18,43
|2.225.500.852
|% 2,96
|
|KOZAL
|97,30
|1.532.321.318
|% 2,15
|
|GARAN
|10,25
|1.531.516.402
|% 2,30
|
|HALKB
|5,64
|1.383.597.005
|% 4,06
|
|EKGYO
|2,16
|685.963.142
|% 0,00
|
|HALKB
|5,64
|1.383.597.005
|% 4,06
|
|VAKBN
|4,73
|1.114.942.631
|% 1,72
|
|ODAS
|3,99
|870.968.461
|% 3,64
|
|KRDMD
|5,84
|1.131.752.267
|% 3,36
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3657
|7,3695
|% -0,35
|
|Euro
|9,0337
|9,0549
|% -0,04
|
|Sterlin
|9,9922
|10,0423
|% 0,42
|
|Frank
|8,3107
|8,3608
|% -0,18
|
|Riyal
|1,9575
|1,9673
|% -0,34
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.885
|1.885
|5,77
|
|Altın Gr.
|446
|446
|-0,90
|
|Cumhuriyet
|2.957
|3.002
|12,00
|
|Tam
|2.944
|3.019
|13,68
|
|Yarım
|1.423
|1.460
|6,62
|
|Çeyrek
|714
|730
|3,31
|
|Gümüş.Ons
|26,35
|26,38
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|6,22
|6,23
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,42
|51,42
|0,19
|
Seans Raporu
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