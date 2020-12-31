***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşGalata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiKütahya / Merkez İş Merkezine Ait 2020 Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2020AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan, Kütahya ili Merkez ilçesinde konumlu İş Merkezine ait 2020 yıl sonu değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896119BIST