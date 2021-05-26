***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
26.05.2021 17:16
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Fatih İş Merkezine Ait Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
24.05.2021
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan, İstanbul ili Fatih ilçesinde konumlu İş Merkezine ait değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938237
BIST
18:051.415
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -12,03
|Açılış
|: 1.427
|
|Önceki Kapanış
|: 1.427
|
1.429
En Düşük
1.411
18:058,4993
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0434
|Açılış
|: 8,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4400
|
8,5442
En Düşük
8,4264
18:0510,3951
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 0,0794
|Açılış
|: 10,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4357
En Düşük
10,2928
18:05518,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 2,95
|Açılış
|: 518,67
|
|Önceki Kapanış
|: 515,72
|
519,86
En Düşük
512,99
BIST En Aktif Hisseler18:05
|YAYLA
|3,19
|25.344.278
|% 10,00
|
|SRVGY
|82,60
|24.924.133
|% 9,99
|
|TUCLK
|10,72
|66.297.091
|% 9,95
|
|KAPLM
|22,32
|4.663.176
|% 9,95
|
|ISBIR
|7.829,80
|3.324.482
|% 8,45
|
|KUTPO
|44,56
|124.325.356
|% -9,98
|
|ISGSY
|12,28
|62.911.728
|% -9,97
|
|GEDZA
|45,78
|44.859.004
|% -9,97
|
|METUR
|26,78
|30.088.120
|% -9,95
|
|DERHL
|5,93
|56.203.452
|% -9,88
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|SAHOL
|8,44
|890.970.125
|% -0,35
|
|EREGL
|18,86
|692.222.137
|% -1,15
|
|YKBNK
|2,16
|1.084.223.053
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|418.188.608
|% -0,53
|
|GARAN
|7,96
|1.383.329.751
|% -2,09
|
|THYAO
|13,05
|2.250.923.769
|% 0,00
|
|KARSN
|4,68
|515.403.127
|% -3,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4927
|8,4993
|% 0,51
|
|Euro
|10,3728
|10,3951
|% 0,77
|
|Sterlin
|12,0334
|12,0938
|% 1,08
|
|Frank
|9,4328
|9,4896
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2587
|2,2700
|% 0,48
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|1,34
|
|Altın Gr.
|518
|518
|2,75
|
|Cumhuriyet
|3.403
|3.454
|-16,00
|
|Tam
|3.388
|3.473
|-14,00
|
|Yarım
|1.638
|1.680
|-6,77
|
|Çeyrek
|821
|840
|-3,39
|
|Gümüş.Ons
|27,85
|27,87
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,61
|0,08
|
|B. Petrol
|69,19
|69,19
|0,46
|