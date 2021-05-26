***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşArge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİstanbul Fatih İş Merkezine Ait Değerleme RaporuRapor Tarihi24.05.2021AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan, İstanbul ili Fatih ilçesinde konumlu İş Merkezine ait değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938237BIST