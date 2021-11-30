***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.11.2021 17:29
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir Konak 8604 Ada 1 Parselde Bulunan Projeye Ait 2021 Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
25.11.2021
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan, İzmir ili Konak ilçesi 8604 ada 1 parselde bulunan Projeye ait 2021 yıl sonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980296
BIST
17:201.813
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 4,01
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
17:2013,1049
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 0,2886
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
17:2014,9046
En Yüksek
|Değişim
|: 3,01%
|| 0,4357
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
17:20754,28
En Yüksek
|Değişim
|: 2,62%
|| 19,28
|Açılış
|: 754,28
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler17:20
|AKFGY
|5,83
|33.963.715
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.824.853
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|716.550
|% 10,00
|
|YAPRK
|34,56
|12.605.279
|% 9,99
|
|YONGA
|22,54
|920.555
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|27.119.492
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|538.567
|% -9,97
|
|MEPET
|2,45
|27.028.633
|% -9,93
|
|FENER
|31,08
|183.950.490
|% -9,76
|
|ASELS
|21,74
|2.994.485.749
|% -4,40
|
|GARAN
|11,47
|2.351.725.936
|% 0,61
|
|KOZAL
|129,20
|2.134.466.615
|% 7,13
|
|THYAO
|17,30
|1.721.774.153
|% -0,12
|
|SASA
|42,98
|1.402.935.436
|% 0,05
|
|YKBNK
|3,19
|1.014.634.956
|% 0,63
|
|GARAN
|11,47
|2.351.725.936
|% 0,61
|
|AKBNK
|6,57
|1.173.095.458
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,25
|355.904.348
|% -0,44
|
|ASELS
|21,74
|2.994.485.749
|% -4,40
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,0843
|13,1049
|% 2,25
|
|Euro
|14,8738
|14,9046
|% 3,01
|
|Sterlin
|17,3947
|17,4819
|% 2,35
|
|Frank
|14,1932
|14,2787
|% 2,71
|
|Riyal
|3,4746
|3,4920
|% 2,03
|
|17:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.794
|10,21
|
|Altın Gr.
|754
|754
|19,48
|
|Cumhuriyet
|4.990
|5.065
|160,00
|
|Tam
|4.967
|5.093
|160,67
|
|Yarım
|2.401
|2.464
|77,72
|
|Çeyrek
|1.204
|1.232
|38,86
|
|Gümüş.Ons
|22,87
|22,89
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|9,61
|9,62
|0,19
|
|B. Petrol
|70,45
|70,45
|-2,77
|
Seans Raporu
17:20
daha fazla
-
17:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 21 artarak (% 0.01 ) 1, 603
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17:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YAPRK, MIATK, CEOEM, KUYAS, DITAS, AKFGY, IHAAS, ISBTR, EMNIS, SELVA
-
17:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : DOBUR, PRKAB, YONGA, MEPET
-
17:34
DOAS, KARYE, TSGYO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:34
TSPOR, ANGEN, KONKA değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında