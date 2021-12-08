***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
08.12.2021 15:42
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Samandıra Arsasına Ait 2021 Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06/12/2021
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan, İstanbul ili Sancaktepe ilçesi Samandıra mahallesinde bulunan arsaya ait 2021 yıl sonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981981
BIST
17:042.008
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 26,82
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.012
En Düşük
1.978
17:0413,7327
En Yüksek
|Değişim
|: 1,80%
|| 0,2426
|Açılış
|: 13,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7567
En Düşük
13,4450
17:0415,5617
En Yüksek
|Değişim
|: 2,26%
|| 0,3446
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5642
En Düşük
15,1751
17:04785,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 10,71
|Açılış
|: 785,09
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler17:04
|BAGFS
|13,97
|11.443.885
|% 10,00
|
|HEKTS
|14,76
|860.045.532
|% 9,99
|
|MZHLD
|38,76
|4.806.512
|% 9,99
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|CRDFA
|4,86
|16.269.808
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|118.751.264
|% -9,97
|
|THYAO
|20,52
|4.479.304.113
|% 6,88
|
|SISE
|14,97
|4.239.398.917
|% 2,04
|
|GARAN
|11,97
|4.020.817.948
|% 1,18
|
|ASELS
|24,02
|2.302.699.383
|% 4,07
|
|KRDMD
|9,80
|2.184.995.009
|% 1,03
|
|EKGYO
|2,55
|1.794.367.371
|% 6,25
|
|YKBNK
|3,62
|1.411.526.911
|% 1,40
|
|GARAN
|11,97
|4.020.817.948
|% 1,18
|
|TSKB
|1,66
|530.984.565
|% 2,47
|
|SISE
|14,97
|4.239.398.917
|% 2,04
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7308
|13,7327
|% 1,80
|
|Euro
|15,5280
|15,5617
|% 2,26
|
|Sterlin
|18,0241
|18,1145
|% 1,20
|
|Frank
|14,7713
|14,8603
|% 1,67
|
|Riyal
|3,6367
|3,6549
|% 1,45
|
|17:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.783
|1.783
|-2,27
|
|Altın Gr.
|785
|785
|10,74
|
|Cumhuriyet
|5.197
|5.275
|24,00
|
|Tam
|5.173
|5.304
|20,53
|
|Yarım
|2.500
|2.566
|9,93
|
|Çeyrek
|1.254
|1.283
|4,97
|
|Gümüş.Ons
|22,36
|22,39
|-0,14
|
|Gümüş Gr.
|9,85
|9,87
|0,10
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,34
|