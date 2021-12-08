***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
08.12.2021 15:43
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Arge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara Etimesgut Arsalarına Ait 2021 Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
06/12/2021
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan, Ankara ili Etimesgut ilçesinde konumlu arsalara ait 2021 yıl sonu değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981982
BIST
15:541.997
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 15,77
|Açılış
|: 1.990
|
|Önceki Kapanış
|: 1.981
|
2.006
En Düşük
1.978
15:5413,6745
En Yüksek
|Değişim
|: 1,37%
|| 0,1844
|Açılış
|: 13,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6850
|
13,7371
En Düşük
13,4450
15:5415,4980
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 0,2809
|Açılış
|: 15,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3700
|
15,5254
En Düşük
15,1751
15:54787,58
En Yüksek
|Değişim
|: 1,70%
|| 13,20
|Açılış
|: 787,58
|
|Önceki Kapanış
|: 774,38
|
789,01
En Düşük
771,43
BIST En Aktif Hisseler15:52
|BAGFS
|13,97
|11.436.383
|% 10,00
|
|ISBIR
|55,05
|2.761.638
|% 9,99
|
|DOBUR
|153,30
|19.131.074
|% 9,97
|
|RALYH
|13,91
|13.187.338
|% 9,96
|
|PCILT
|16,79
|17.529.113
|% 9,95
|
|CRDFA
|4,86
|16.126.108
|% -10,00
|
|UTPYA
|15,30
|3.188.136
|% -10,00
|
|QNBFL
|94,95
|704.624
|% -10,00
|
|QNBFB
|52,25
|1.075.804
|% -9,99
|
|GESAN
|21,32
|114.720.995
|% -9,97
|
|THYAO
|20,16
|3.707.978.561
|% 5,00
|
|SISE
|14,83
|3.557.907.502
|% 1,09
|
|GARAN
|11,94
|3.264.227.398
|% 0,93
|
|ASELS
|23,96
|2.076.683.376
|% 3,81
|
|KRDMD
|9,68
|1.856.445.590
|% -0,21
|
|EKGYO
|2,50
|1.300.848.478
|% 4,17
|
|YKBNK
|3,60
|1.217.619.681
|% 0,84
|
|TSKB
|1,65
|460.267.756
|% 1,85
|
|GARAN
|11,94
|3.264.227.398
|% 0,93
|
|SISE
|14,83
|3.557.907.502
|% 1,09
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,7062
|13,7140
|% 1,66
|
|Euro
|15,4855
|15,5111
|% 1,93
|
|Sterlin
|18,0561
|18,1466
|% 1,38
|
|Frank
|14,8030
|14,8921
|% 1,89
|
|Riyal
|3,6446
|3,6629
|% 1,68
|
|15:52
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.785
|-0,65
|
|Altın Gr.
|788
|788
|13,38
|
|Cumhuriyet
|5.209
|5.288
|37,00
|
|Tam
|5.184
|5.315
|31,15
|
|Yarım
|2.505
|2.571
|15,07
|
|Çeyrek
|1.257
|1.285
|7,53
|
|Gümüş.Ons
|22,42
|22,44
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|9,89
|9,90
|0,13
|
|B. Petrol
|75,78
|75,78
|0,34
|
Seans Raporu
15:52
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16:05XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 31 artarak (% 0.71 ) 2, 159
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16:05
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse THYAO, SISE, GARAN
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16:05XU100
Endeks 1, 995 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 7 üstünde . İşlem hacmi 37, 135.00 milyon TL de
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16:05ATEKS
Yüzde 6.74 oranında artışla 41.50 lira fiyatla işlem gören hissede 381, 196 adet işlem
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16:04RYGYO
Yüzde 5.47 oranında artışla 4.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 770, 271 adet işlem