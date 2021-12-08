***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşArge Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiAnkara Etimesgut Arsalarına Ait 2021 Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi06/12/2021AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan, Ankara ili Etimesgut ilçesinde konumlu arsalara ait 2021 yıl sonu değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981982BIST