***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşARGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiNidapark Küçükyalı Projesine Ait 2021 Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi23/12/2021Açıklamalarİstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Mahallesi'nde bulunan Nidapark Küçükyalı Projesinde, Şirketimiz portföyünde yer alan 16772 ada, 1 parselde konumlu B10 ve B11 Bloklardaki 106 adet Bağımsız Bölüme ait 2021 yıl sonu değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986055BIST