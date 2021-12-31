***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşARGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiAnkara Cubes Projesi 2021 Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi31.12.2021AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan, Ankara İli, Çankaya İlçesinde konumluAnkara Cubes Projesine ait 2021 yıl sonu değerleme raporu ektedirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987506BIST