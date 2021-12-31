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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu

31.12.2021 18:19
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu


***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )

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Değerleme Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği

Değerlemeyi Yapan Kuruluş
ARGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara Cubes Projesi 2021 Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
31.12.2021
Açıklamalar

Şirketimiz portföyünde yer alan, Ankara İli, Çankaya İlçesinde konumlu 
Ankara Cubes Projesine ait 2021 yıl sonu değerleme raporu ektedir




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987506


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MAALT 277,40 12.277.539 % 9,99  
PRKAB 62,90 250.644.207 % 9,97  
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MARKA 4,21 5.737.119 % 9,92  
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Riyal 3,5168 3,5344 % 0,66  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.828 1.829 11,16  
Altın Gr. 779 779 10,63  
Cumhuriyet 5.255 5.334 177,00  
Tam 5.227 5.364 178,61  
Yarım 2.527 2.595 86,40  
Çeyrek 1.267 1.297 43,20  
Gümüş.Ons 23,28 23,32 0,22  
Gümüş Gr. 9,92 9,94 0,17  
B. Petrol 77,81 77,81 -1,72  
Seans Raporu 18:05
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