***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
06.07.2022 16:23
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
4 Temmuz 2022
Açıklamalar
Şirketimiz portföyünde yer alan,
İstanbul ili, Ümraniye İlçesi, Finanskent Mahallesi, 3328 ada 12 numaralı parsel üzerinde
inşaatı devam eden
İstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi'nde yer alan bloğun
değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042184
BIST
18:052.426
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 17,41
|Açılış
|: 2.412
|
|Önceki Kapanış
|: 2.408
|
2.429
En Düşük
2.404
18:0517,2574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0419
|Açılış
|: 17,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,3180
|
17,3306
En Düşük
17,1857
18:0517,6090
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0610
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6200
|
17,7159
En Düşük
17,5271
18:05964,50
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,79
|Açılış
|: 964,50
|
|Önceki Kapanış
|: 962,71
|
970,80
En Düşük
960,67
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IZFAS
|2,47
|3.414.010
|% 9,99
|
|PSGYO
|9,83
|117.174.491
|% 9,96
|
|RUBNS
|15,12
|5.476.630
|% 9,96
|
|SMRTG
|27,44
|112.559.413
|% 9,94
|
|FONET
|13,93
|27.598.170
|% 9,94
|
|RODRG
|19,57
|767.494
|% -4,91
|
|BASCM
|3,60
|378.504
|% -3,49
|
|ULUSE
|179,80
|12.884.164
|% -3,49
|
|AKSGY
|2,93
|25.334.740
|% -3,30
|
|KOZAL
|164,20
|746.683.513
|% -2,98
|
|THYAO
|49,20
|3.844.834.019
|% 1,61
|
|TUPRS
|244,60
|1.252.048.469
|% -0,08
|
|EREGL
|26,22
|1.244.716.435
|% -1,65
|
|SISE
|21,42
|1.237.970.266
|% 0,28
|
|SASA
|40,92
|814.032.491
|% 1,54
|
|EKGYO
|2,84
|688.906.225
|% 2,90
|
|YKBNK
|4,32
|720.394.527
|% 3,10
|
|ODAS
|2,83
|348.795.381
|% 2,17
|
|AKBNK
|8,06
|675.736.550
|% 1,90
|
|ISCTR
|4,52
|369.605.567
|% 1,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2410
|17,2700
|% 0,32
|
|Euro
|17,5572
|17,6126
|% 0,37
|
|Sterlin
|20,6819
|20,7856
|% 1,07
|
|Frank
|17,6353
|17,7416
|% -0,14
|
|Riyal
|4,5834
|4,6064
|% 0,25
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.740
|1.740
|1,17
|
|Altın Gr.
|965
|966
|2,87
|
|Cumhuriyet
|6.495
|6.593
|-43,00
|
|Tam
|6.463
|6.584
|-24,00
|
|Yarım
|3.163
|3.219
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.585
|1.609
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,64
|10,67
|0,02
|
|B. Petrol
|105
|105
|4,03
|