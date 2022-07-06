***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi Değerleme RaporuRapor Tarihi4 Temmuz 2022AçıklamalarŞirketimiz portföyünde yer alan,İstanbul ili, Ümraniye İlçesi, Finanskent Mahallesi, 3328 ada 12 numaralı parsel üzerindeinşaatı devam edenİstanbul Uluslararası Finans Merkezi Projesi'nde yer alan bloğundeğerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1042184BIST