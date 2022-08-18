***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.08.2022Bildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşARGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi 100 Parselde Yer Alan Gayrimenkul Revize Değerleme RaporuRapor Tarihi18.08.2022AçıklamalarŞirketimizin 12 Ağustos 2022 tarihindeki açıklaması ile satın alındığı bildirilen, İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi 100 parselde yer alan 21.000 m² alanlı taşınmaz üzerinde yer alan ipoteklerin fekki gerçekleşmiş olup, değerleme raporunun 6.4 ve 6.7 maddeleri revize edilmiştir. Revize rapor ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056840BIST