***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
18.08.2022 18:47
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.08.2022
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
ARGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi 100 Parselde Yer Alan Gayrimenkul Revize Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
18.08.2022
Açıklamalar
Şirketimizin 12 Ağustos 2022 tarihindeki açıklaması ile satın alındığı bildirilen, İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi 100 parselde yer alan 21.000 m² alanlı taşınmaz üzerinde yer alan ipoteklerin fekki gerçekleşmiş olup, değerleme raporunun 6.4 ve 6.7 maddeleri revize edilmiştir. Revize rapor ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1056840
BIST
18:053.020
En Yüksek
|Değişim
|: 1,34%
|| 40,01
|Açılış
|: 2.979
|
|Önceki Kapanış
|: 2.980
|
3.034
En Düşük
2.925
18:0518,0770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,1291
|Açılış
|: 18,1700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0930
|
18,1393
En Düşük
17,9320
18:0518,2918
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0150
|Açılış
|: 18,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4300
|
18,4839
En Düşük
18,2352
18:051.021,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 4,41
|Açılış
|: 1.021,42
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,00
|
1.032,35
En Düşük
1.016,07
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKIZ
|9,35
|2.122.890
|% 10,00
|
|KZBGY
|35,20
|106.811.077
|% 10,00
|
|GLCVY
|15,96
|117.713.308
|% 9,99
|
|GOLTS
|69,45
|12.687.543
|% 9,98
|
|COSMO
|29,30
|4.833.060
|% 9,98
|
|KGYO
|17,82
|26.484.060
|% -10,00
|
|GZNMI
|45,86
|157.684.694
|% -9,99
|
|SKTAS
|3,20
|52.311.991
|% -9,86
|
|AVGYO
|3,01
|61.019.420
|% -8,79
|
|MRSHL
|229,00
|34.479.143
|% -8,69
|
|THYAO
|69,65
|6.803.820.632
|% 1,38
|
|EREGL
|29,48
|6.381.625.087
|% 5,51
|
|SISE
|25,50
|5.567.406.420
|% 5,11
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|YKBNK
|5,91
|4.912.388.899
|% -1,66
|
|EKGYO
|3,64
|2.802.893.309
|% -3,19
|
|ISCTR
|7,00
|3.508.418.511
|% 3,09
|
|KRDMD
|11,75
|4.653.845.305
|% 7,50
|
|ALBRK
|1,96
|807.393.798
|% -0,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,0377
|18,0770
|% 0,72
|
|Euro
|18,2346
|18,2918
|% 0,08
|
|Sterlin
|21,5596
|21,6678
|% -0,02
|
|Frank
|18,8568
|18,9704
|% 0,37
|
|Riyal
|4,7978
|4,8218
|% 0,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.757
|1.757
|-5,00
|
|Altın Gr.
|1.022
|1.022
|4,70
|
|Cumhuriyet
|6.853
|6.957
|5,00
|
|Tam
|6.841
|6.930
|14,00
|
|Yarım
|3.333
|3.388
|7,00
|
|Çeyrek
|1.672
|1.693
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|19,53
|19,55
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,39
|11,41
|-0,03
|
|B. Petrol
|95,93
|95,93
|2,28
|
Seans Raporu
18:05
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