***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiAnkara? Çankaya? Küçükesat 1 Adet Depolu Dükkan Değerleme RaporuRapor Tarihi25 Kasım 2022AçıklamalarAnkara ili, Çankaya İlçesi, Küçükesat Mahallesi, 2537 ada 6 numaralı parsel üzerinde yer alan 1 bağımsız bölüm numaralı ‘Depolu Dükkan' vasıflı taşınmaza ait Değerleme Raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083901BIST