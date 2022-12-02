***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
02.12.2022 14:06
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
Ankara? Çankaya? Küçükesat 1 Adet Depolu Dükkan Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
25 Kasım 2022
Açıklamalar
Ankara ili, Çankaya İlçesi, Küçükesat Mahallesi, 2537 ada 6 numaralı parsel üzerinde yer alan 1 bağımsız bölüm numaralı ‘Depolu Dükkan' vasıflı taşınmaza ait Değerleme Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083901
BIST
16:434.990
En Yüksek
|Değişim
|: -1,11%
|| -56,08
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
16:4318,6392
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0063
|Açılış
|: 18,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6925
En Düşük
18,6155
16:4319,4934
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -0,1230
|Açılış
|: 19,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,7093
En Düşük
19,4379
16:431.068,67
En Yüksek
|Değişim
|: -1,09%
|| -11,78
|Açılış
|: 1.068,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.068,42
BIST En Aktif Hisseler16:43
|ALFAS
|201,30
|782.165.690
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.366.599
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|TUCLK
|42,74
|78.081.188
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|100.671.392
|% -9,87
|
|THYAO
|128,10
|7.709.956.371
|% 2,97
|
|KOZAL
|402,90
|5.878.275.819
|% -0,47
|
|ASELS
|48,76
|4.805.743.161
|% 2,14
|
|EREGL
|41,82
|4.596.700.096
|% -1,55
|
|EKGYO
|7,16
|2.841.208.345
|% 0,28
|
|EKGYO
|7,16
|2.841.208.345
|% 0,28
|
|SKBNK
|2,72
|677.030.583
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,55
|1.983.210.327
|% -2,85
|
|ADESE
|1,72
|313.081.923
|% -0,58
|
|TSKB
|4,05
|669.663.539
|% -0,98
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6338
|18,6392
|% 0,03
|
|Euro
|19,4840
|19,4934
|% -0,63
|
|Sterlin
|22,6070
|22,7204
|% -0,61
|
|Frank
|19,7106
|19,8293
|% -0,48
|
|Riyal
|4,9414
|4,9662
|% 0,01
|
|16:43
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.781
|1.782
|-21,80
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|-9,63
|
|Cumhuriyet
|7.180
|7.288
|43,00
|
|Tam
|7.153
|7.220
|-54,00
|
|Yarım
|3.469
|3.530
|-26,00
|
|Çeyrek
|1.740
|1.764
|-14,00
|
|Gümüş.Ons
|22,38
|22,41
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|13,38
|13,39
|-0,27
|
|B. Petrol
|86,89
|86,89
|0,01
|
Seans Raporu
16:43
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16:58KONTR
Yüzde -6.06 oranında düşüşle 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 327, 789 adet işlem
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16:57KONTR
Yüzde -6.00 oranında düşüşle 155.10 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 326, 025 adet işlem
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16:55CONSE
Yüzde -4.38 oranında düşüşle 11.35 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 221, 730 adet işlem
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16:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler THYAO, VESTL, ASELS
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16:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -64, 8 kaybederek (% -1.46 ) 4, 360