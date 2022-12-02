***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
02.12.2022 14:06
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir-Konak-Mersinli 8604 Ada 1 Parsel 2022 Yıl sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
25 Kasım 2022
Açıklamalar
İzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 8604 Ada 1 no.lu parsel üzerinde yer alan taşınmaza ilişkin değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083903
BIST
15:224.996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -50,04
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
15:2218,6384
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0055
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
15:2219,6423
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0259
|Açılış
|: 19,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
15:221.077,35
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,10
|Açılış
|: 1.077,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler15:22
|ALFAS
|201,30
|777.430.309
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.238.038
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.407.575.635
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|98.211.623
|% -9,87
|
|THYAO
|127,90
|6.564.501.955
|% 2,81
|
|KOZAL
|398,80
|5.168.445.715
|% -1,48
|
|ASELS
|49,14
|4.199.681.963
|% 2,93
|
|EREGL
|41,88
|3.560.167.668
|% -1,41
|
|EKGYO
|7,15
|2.506.426.519
|% 0,14
|
|EKGYO
|7,15
|2.506.426.519
|% 0,14
|
|SKBNK
|2,72
|592.328.689
|% -0,37
|
|ISCTR
|10,56
|1.698.784.419
|% -2,76
|
|ADESE
|1,73
|262.622.216
|% 0,00
|
|TSKB
|4,04
|591.746.364
|% -1,22
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6355
|18,6384
|% 0,03
|
|Euro
|19,6337
|19,6423
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,8103
|22,9247
|% 0,29
|
|Frank
|19,8764
|19,9961
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% 0,03
|
|15:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.799
|-5,02
|
|Altın Gr.
|1.077
|1.077
|-3,10
|
|Cumhuriyet
|7.174
|7.282
|37,00
|
|Tam
|7.195
|7.255
|-19,00
|
|Yarım
|3.490
|3.547
|-9,00
|
|Çeyrek
|1.750
|1.773
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,71
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|13,57
|13,58
|-0,07
|
|B. Petrol
|87,31
|87,31
|0,43
|