***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİzmir-Konak-Mersinli 8604 Ada 1 Parsel 2022 Yıl sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi25 Kasım 2022Açıklamalarİzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 8604 Ada 1 no.lu parsel üzerinde yer alan taşınmaza ilişkin değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083903BIST