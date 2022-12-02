***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
02.12.2022 14:06
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
İzmir-Konak-Mersinli 8603 Ada 1 Parsel 2022 Yıl sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
25 Kasım 2022
Açıklamalar
İzmir ili, Konak ilçesi, Mersinli Mahallesi, 8603 Ada 1 no.lu parsel numaralı taşınmaza ilişkin değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083904
BIST
15:234.992
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -53,95
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
15:2318,6431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
15:2319,6439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0275
|Açılış
|: 19,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
15:231.077,36
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,09
|Açılış
|: 1.077,36
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler15:23
|ALFAS
|201,30
|777.587.725
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|OZSUB
|11,23
|2.242.833
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|SNICA
|39,00
|1.407.735.145
|% 9,98
|
|BASCM
|4,07
|2.533.677
|% -21,43
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|98.268.328
|% -9,87
|
|THYAO
|127,80
|6.596.762.812
|% 2,73
|
|KOZAL
|398,90
|5.176.998.636
|% -1,46
|
|ASELS
|49,12
|4.213.483.514
|% 2,89
|
|EREGL
|41,90
|3.575.746.890
|% -1,37
|
|EKGYO
|7,14
|2.518.172.231
|% 0,00
|
|EKGYO
|7,14
|2.518.172.231
|% 0,00
|
|SKBNK
|2,71
|594.919.015
|% -0,73
|
|ISCTR
|10,56
|1.706.199.819
|% -2,76
|
|ADESE
|1,73
|263.158.207
|% 0,00
|
|TSKB
|4,03
|592.996.191
|% -1,47
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6297
|18,6431
|% 0,05
|
|Euro
|19,6328
|19,6439
|% 0,14
|
|Sterlin
|22,8019
|22,9162
|% 0,25
|
|Frank
|19,8758
|19,9955
|% 0,36
|
|Riyal
|4,9420
|4,9668
|% 0,02
|
|15:23
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-5,61
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,70
|
|Cumhuriyet
|7.174
|7.282
|37,00
|
|Tam
|7.198
|7.258
|-16,00
|
|Yarım
|3.490
|3.548
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,68
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,57
|13,59
|-0,07
|
|B. Petrol
|87,19
|87,19
|0,31
|