***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİstanbul Fatih Bina 2022 Yıl sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi25 Kasım 2022Açıklamalarİstanbul İli, Fatih İlçesi, Ali Kuşçu (Tapuda Kırmasti) Mahallesi, 2123 Ada 9 Parsel üzerinde yer alan taşınmaza ilişkin değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083906BIST