***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
02.12.2022 14:07
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
İstanbul Fatih Bina 2022 Yıl sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
25 Kasım 2022
Açıklamalar
İstanbul İli, Fatih İlçesi, Ali Kuşçu (Tapuda Kırmasti) Mahallesi, 2123 Ada 9 Parsel üzerinde yer alan taşınmaza ilişkin değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083906
BIST
15:224.996
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -49,87
|Açılış
|: 5.054
|
|Önceki Kapanış
|: 5.046
|
5.054
En Düşük
4.961
15:2218,6431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0102
|Açılış
|: 18,7030
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6930
|
18,6571
En Düşük
18,6155
15:2219,6439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0275
|Açılış
|: 19,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,5900
|
19,6579
En Düşük
19,5800
15:221.077,48
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,97
|Açılış
|: 1.077,35
|
|Önceki Kapanış
|: 1.080,45
|
1.082,26
En Düşük
1.075,76
BIST En Aktif Hisseler15:20
|ALFAS
|201,30
|777.330.061
|% 10,00
|
|SNPAM
|19,25
|1.116.324
|% 10,00
|
|PRKME
|25,10
|201.179.085
|% 9,99
|
|OZSUB
|11,23
|2.230.188
|% 9,99
|
|UZERB
|134,30
|5.079.629
|% 9,99
|
|QNBFB
|54,00
|672.674
|% -10,00
|
|MZHLD
|13,07
|58.580.091
|% -9,99
|
|KSTUR
|331,90
|3.424.066
|% -9,98
|
|SODSN
|37,80
|1.886.271
|% -9,91
|
|YESIL
|4,93
|97.926.985
|% -9,87
|
|THYAO
|128,30
|6.472.553.881
|% 3,14
|
|KOZAL
|399,60
|5.146.872.253
|% -1,28
|
|ASELS
|49,16
|4.183.437.233
|% 2,97
|
|EREGL
|41,92
|3.527.489.708
|% -1,32
|
|EKGYO
|7,13
|2.491.129.615
|% -0,14
|
|EKGYO
|7,13
|2.491.129.615
|% -0,14
|
|SKBNK
|2,73
|578.124.207
|% 0,00
|
|ISCTR
|10,58
|1.690.196.394
|% -2,58
|
|ADESE
|1,74
|262.272.592
|% 0,58
|
|TSKB
|4,05
|587.023.349
|% -0,98
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6329
|18,6408
|% 0,04
|
|Euro
|19,6281
|19,6424
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,8100
|22,9244
|% 0,29
|
|Frank
|19,8740
|19,9937
|% 0,35
|
|Riyal
|4,9421
|4,9669
|% 0,02
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.798
|1.798
|-5,60
|
|Altın Gr.
|1.078
|1.078
|-2,70
|
|Cumhuriyet
|7.174
|7.282
|37,00
|
|Tam
|7.198
|7.258
|-16,00
|
|Yarım
|3.490
|3.548
|-8,00
|
|Çeyrek
|1.751
|1.774
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|22,64
|22,66
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|13,57
|13,58
|-0,07
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|B. Petrol
|87,08
|87,08
|0,20
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