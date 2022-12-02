***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiAnkara- Etimesgut 2 Arsa 2022 Yıl sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi25 Kasım 2022AçıklamalarAnkara İli, Etimesgut İlçesi, Erler Mahallesi, 48750 ada 1 numaralı parsel ve Erlerköyü Mahallesi 48744 ada 5 parsel üzerinde yer alan 2 adet ‘Arsa' vasıflı taşınmazın değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1083907BIST