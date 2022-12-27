***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiTransform Fikirtepe 2022 Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi20.12.2022Açıklamalarİstanbul ili, Kadıköy ilçesi, Merdivenköy Mahallesi, 3412 ada 3 parsel üzerinde yer alan Transform Fikirtepe Projesi 2022 yıl sonu değerleme raporu ekte paylaşılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1090197BIST