***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu
30.12.2022 13:36
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )
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Değerleme Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Değerlemeyi Yapan Kuruluş
Aden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞ
Değerleme Raporunun İçeriği
Gebze Arsa 2022 Yıl Sonu Değerleme Raporu
Rapor Tarihi
28.12.2022
Açıklamalar
Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Çayırova Mahallesi, 6365 Ada 8 Parsel üzerinde yer alan arsanın değerleme raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091403
BIST
14:505.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,35%
|| 73,89
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.556
En Düşük
5.511
14:5018,7164
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0111
|Açılış
|: 18,8450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
14:5019,9963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0081
|Açılış
|: 20,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
20,0298
En Düşük
19,9038
14:501.093,92
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 2,41
|Açılış
|: 1.093,92
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler14:50
|TERA
|19,48
|3.104.411
|% 9,99
|
|SAMAT
|19,32
|90.686.276
|% 9,96
|
|COSMO
|121,50
|6.058.499
|% 9,95
|
|BRKSN
|23,46
|3.885.451
|% 9,93
|
|BALAT
|24,18
|2.532.139
|% 9,91
|
|UZERB
|153,00
|13.294.955
|% -10,00
|
|ZEDUR
|62,10
|2.642.383
|% -10,00
|
|PRDGS
|10,00
|376.259.032
|% -9,99
|
|ULUFA
|10,37
|67.665.288
|% -9,98
|
|BRKVY
|36,90
|326.319.017
|% -6,30
|
|ASELS
|62,10
|7.157.769.143
|% 5,61
|
|TUPRS
|535,00
|4.169.962.409
|% 5,63
|
|THYAO
|143,40
|3.956.068.405
|% 0,77
|
|PETKM
|20,32
|3.199.715.783
|% 2,32
|
|ENKAI
|33,48
|2.818.371.661
|% -1,93
|
|EKGYO
|8,82
|2.646.090.997
|% 2,32
|
|DOHOL
|10,51
|2.072.488.507
|% 3,65
|
|YKBNK
|11,97
|2.042.985.465
|% -0,25
|
|PETKM
|20,32
|3.199.715.783
|% 2,32
|
|ISCTR
|13,03
|1.927.422.442
|% 0,85
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7132
|18,7164
|% 0,06
|
|Euro
|19,9807
|19,9963
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,4890
|22,6018
|% -0,08
|
|Frank
|20,2206
|20,3424
|% 0,14
|
|Riyal
|4,9617
|4,9866
|% 0,04
|
|14:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.819
|1.819
|4,56
|
|Altın Gr.
|1.094
|1.094
|2,74
|
|Cumhuriyet
|7.329
|7.440
|3,00
|
|Tam
|7.376
|7.426
|-7,00
|
|Yarım
|3.572
|3.630
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.791
|1.814
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|23,95
|23,98
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|14,39
|14,41
|0,03
|
|B. Petrol
|83,29
|83,29
|-0,17
|
Seans Raporu
14:50
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15:05XU100
Endeks 5, 548 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 69, 654.00 milyon TL de
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15:05AKSGY
Yüzde 9.24 oranında artışla 7.80 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 113, 271 adet işlem
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15:04SANEL
Yüzde 9.23 oranında artışla 22.72 lira fiyatla işlem gören hissede 267, 030 adet işlem
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15:03MAKTK
Yüzde 5.35 oranında artışla 7.09 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 699, 366 adet işlem
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15:02PRKME
Yüzde 5.11 oranında artışla 25.52 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 239, 718 adet işlem