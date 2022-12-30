***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşAden Gayrimenkul Değerleme ve Danışmanlık AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiGebze Arsa 2022 Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi28.12.2022AçıklamalarKocaeli İli, Gebze İlçesi, Çayırova Mahallesi, 6365 Ada 8 Parsel üzerinde yer alan arsanın değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091403BIST