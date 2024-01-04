***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşARGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiGebze Arsa 2023 Yıl Sonu Değerleme RaporuRapor Tarihi29.12.2023AçıklamalarKocaeli İli, Gebze İlçesi, Çayırova Mahallesi, 6365 Ada,8 Parselüzerinde yer alan arsanın2023 yıl sonu değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232719BIST