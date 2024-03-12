***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Değerleme Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeDeğerleme RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiDeğerlemeyi Yapan KuruluşARGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞDeğerleme Raporunun İçeriğiİstanbul Sancaktepe Arsa Değerleme RaporuRapor Tarihi08.03.2024AçıklamalarMülkiyeti şirketimize ait olan İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi, Samandıra Mahallesi eski 100 parselin ifraz, tevhid ve yoldan ihdas işlemleri sonrası 8741 Ada, 13 Parsel 13.720,22 m² yüzölçümlü "Arsa" nitelikli taşınmazın değerleme raporu ektedir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1257952BIST