***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeEsas Sözleşme TadiliYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi17.03.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Esas Sözleşmesinin "Yönetim Kurulu ve Görev Süresi" başlıklı 10. Maddesinin değiştirilmesine,T.C. Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 23.03.2021 tarih ve 62599771 sayılı yazısı ile 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 333. maddesi hükmü gereğince izin verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/920022BIST