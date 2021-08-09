***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
09.08.2021 16:45
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimiz, 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 500.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 1.000.000.000,-TL'ye çıkarılması işlemleri tamamlanmış olup, yeni sermayeyi gösteren Şirket Esas Sözleşmesinin 7. maddesi İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 09 Ağustos 2021 tarihinde tescil edilmiş ve 09 Ağustos 2021 tarihli, 10383 sayılı Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan edilmiştir.
Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşme ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 09/08/2021 09/08/2021 10383
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956081
BIST
16:331.436
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,81
|Açılış
|: 1.437
|
|Önceki Kapanış
|: 1.435
|
1.443
En Düşük
1.432
16:338,6382
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0226
|Açılış
|: 8,6350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6090
|
8,6705
En Düşük
8,6055
16:3310,1692
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0145
|Açılış
|: 10,1450
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1200
|
10,2133
En Düşük
10,1261
16:33483,61
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -4,92
|Açılış
|: 483,61
|
|Önceki Kapanış
|: 488,53
|
489,68
En Düşük
459,30
BIST En Aktif Hisseler16:33
|BRYAT
|346,60
|100.112.065
|% 10,00
|
|GENIL
|14,30
|573.804.626
|% 10,00
|
|KAPLM
|25,30
|17.477.391
|% 10,00
|
|SELGD
|5,61
|19.482.183
|% 10,00
|
|SANKO
|11,35
|17.494.230
|% 9,98
|
|FADE
|10,98
|97.532.733
|% -10,00
|
|EDIP
|3,99
|1.939.707
|% -9,93
|
|ISGSY
|9,76
|48.799.773
|% -9,04
|
|DAGHL
|15,73
|27.154.479
|% -7,74
|
|DNISI
|12,17
|16.753.298
|% -7,45
|
|GARAN
|9,18
|1.094.936.510
|% -0,54
|
|SISE
|8,24
|1.041.008.126
|% 3,00
|
|KRDMD
|7,98
|640.051.724
|% -0,25
|
|GENIL
|14,30
|573.804.626
|% 10,00
|
|THYAO
|12,88
|538.347.535
|% 0,39
|
|ZRGYO
|1,59
|400.620.707
|% 0,00
|
|YKBNK
|2,46
|464.741.711
|% -0,40
|
|SISE
|8,24
|1.041.008.126
|% 3,00
|
|GARAN
|9,18
|1.094.936.510
|% -0,54
|
|KRDMD
|7,98
|640.051.724
|% -0,25
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6349
|8,6382
|% 0,26
|
|Euro
|10,1611
|10,1692
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,9442
|12,0041
|% 0,24
|
|Frank
|9,3789
|9,4354
|% 0,01
|
|Riyal
|2,2955
|2,3070
|% 0,21
|
|16:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.745
|1.745
|-18,37
|
|Altın Gr.
|484
|484
|-4,72
|
|Cumhuriyet
|3.218
|3.267
|-26,00
|
|Tam
|3.200
|3.281
|-28,45
|
|Yarım
|1.547
|1.587
|-13,76
|
|Çeyrek
|776
|794
|-6,89
|
|Gümüş.Ons
|23,83
|23,86
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|6,63
|6,64
|-0,11
|
|B. Petrol
|68,80
|68,80
|-1,90
|
Seans Raporu
16:33
daha fazla
-
16:45PENTA
Yüzde 6.70 oranında artışla 52.05 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 131, 933 adet işlem
-
16:44PSDTC
Yüzde 4.34 oranında artışla 24.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 374, 456 adet işlem
-
16:44PSDTC
Yüzde 4.34 oranında artışla 24.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 374, 456 adet işlem
-
16:43
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler SASA, FROTO, KOZAA
-
16:43XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -1, 45 kaybederek (% -0.11 ) 1, 267