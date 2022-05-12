***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme
12.05.2022 12:52
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin 1.750.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 1.000.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı 2021 yılı karından karşılanmak üzere 145.000.000,-TL bedelsiz artırılarak 1.145.000.000,-TL'ye çıkarılması işlemleri sonucu Esas Sözleşmemizin 7. maddesinde değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişikliklere ilişkin tadil metni 11 Mayıs 2022 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil ve ilan edilmiştir. Son değişiklikleri içeren yürürlükteki esas sözleşme ektedir.
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
7 11/05/2022 11/05/2022 10575
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1029705
BIST
13:542.388
En Yüksek
|Değişim
|: -2,70%
|| -66,22
|Açılış
|: 2.429
|
|Önceki Kapanış
|: 2.454
|
2.430
En Düşük
2.366
13:5415,3929
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
|| 0,0910
|Açılış
|: 15,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4100
|
15,4157
En Düşük
15,2578
13:5416,1818
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0478
|Açılış
|: 16,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2500
|
16,2522
En Düşük
16,0655
13:54914,14
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 2,50
|Açılış
|: 914,14
|
|Önceki Kapanış
|: 911,64
|
916,79
En Düşük
909,15
BIST En Aktif Hisseler13:54
|GLBMD
|7,15
|18.694.079
|% 10,00
|
|IMASM
|29,16
|8.639.758
|% 9,95
|
|MNDRS
|3,22
|20.025.876
|% 9,90
|
|ESCOM
|11,86
|62.805.412
|% 9,51
|
|SMRTG
|23,74
|266.604.812
|% 6,94
|
|LIDFA
|6,21
|698.892
|% -10,00
|
|PKENT
|185,90
|62.097.856
|% -9,98
|
|SELVA
|12,82
|823.813
|% -9,97
|
|UFUK
|45,42
|1.450.896
|% -9,97
|
|EMNIS
|22,06
|623.101
|% -9,96
|
|THYAO
|41,14
|2.762.530.010
|% -2,51
|
|SISE
|19,48
|2.097.633.724
|% -2,40
|
|KRDMD
|15,84
|1.552.092.035
|% -4,98
|
|ASELS
|22,80
|1.217.519.138
|% -4,44
|
|EREGL
|32,72
|1.197.836.852
|% -4,16
|
|EKGYO
|2,67
|667.293.088
|% -2,91
|
|YKBNK
|4,57
|789.989.048
|% -2,77
|
|DOHOL
|3,56
|404.174.683
|% -2,47
|
|SISE
|19,48
|2.097.633.724
|% -2,40
|
|ODAS
|2,33
|229.466.368
|% -4,90
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|15,3896
|15,3929
|% 0,59
|
|Euro
|16,1392
|16,1818
|% 0,30
|
|Sterlin
|18,7386
|18,8326
|% 0,27
|
|Frank
|15,3917
|15,4844
|% 0,37
|
|Riyal
|4,0919
|4,1124
|% 0,59
|
|13:54
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.847
|-5,34
|
|Altın Gr.
|914
|914
|2,86
|
|Cumhuriyet
|6.142
|6.235
|-28,00
|
|Tam
|6.105
|6.261
|-31,40
|
|Yarım
|2.951
|3.029
|-15,19
|
|Çeyrek
|1.480
|1.514
|-7,60
|
|Gümüş.Ons
|20,97
|21,00
|-0,59
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|-0,26
|
|B. Petrol
|106
|106
|-1,90
|