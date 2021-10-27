***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan)
27.10.2021 18:42
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Faaliyet Raporu (Konsolide Olmayan) )
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
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Faaliyet Raporu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Açıklamalar
Şirketimiz 30 Eylül 2021 tarihli Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973021
BIST
18:051.519
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 10,05
|Açılış
|: 1.508
|
|Önceki Kapanış
|: 1.509
|
1.521
En Düşük
1.503
18:059,5019
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0338
|Açılış
|: 9,4880
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5050
|
9,5507
En Düşük
9,4605
18:0511,0605
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0065
|Açılış
|: 11,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 11,0250
|
11,1022
En Düşük
11,0003
18:05548,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -1,30
|Açılış
|: 548,64
|
|Önceki Kapanış
|: 549,94
|
550,73
En Düşük
543,55
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ATATP
|39,60
|41.032.564
|% 10,00
|
|SELVA
|9,92
|66.567.003
|% 9,98
|
|JANTS
|64,50
|327.031.133
|% 9,97
|
|KARYE
|20,10
|80.755.862
|% 9,90
|
|RHEAG
|2,22
|7.872.396
|% 9,90
|
|BIOEN
|25,00
|421.963.738
|% -7,41
|
|ISGSY
|8,08
|217.209.084
|% -7,13
|
|KSTUR
|249,20
|446.317
|% -6,25
|
|EUKYO
|4,54
|2.963.476
|% -6,00
|
|IZTAR
|23,02
|6.588.255
|% -5,96
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|THYAO
|14,85
|1.483.519.515
|% 1,02
|
|EREGL
|19,77
|1.409.185.245
|% -1,15
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|ASELS
|16,48
|1.002.592.584
|% -2,89
|
|YKBNK
|2,66
|933.625.957
|% 2,31
|
|GARAN
|9,56
|2.894.508.903
|% 3,46
|
|EKGYO
|1,97
|395.646.468
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,78
|1.144.191.378
|% 3,58
|
|DOHOL
|2,66
|361.839.724
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4905
|9,4923
|% -0,46
|
|Euro
|11,0444
|11,0615
|% -0,05
|
|Sterlin
|13,0126
|13,0778
|% -0,60
|
|Frank
|10,3017
|10,3637
|% -0,28
|
|Riyal
|2,5221
|2,5347
|% -0,54
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.797
|1.797
|4,59
|
|Altın Gr.
|548
|549
|-1,33
|
|Cumhuriyet
|3.604
|3.659
|-6,00
|
|Tam
|3.590
|3.681
|-0,14
|
|Yarım
|1.735
|1.780
|-0,07
|
|Çeyrek
|870
|890
|-0,03
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|7,36
|7,36
|-0,05
|
|B. Petrol
|83,95
|83,95
|-1,70
|
Seans Raporu
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