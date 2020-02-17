***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler217.500.000 21.599.008 246.731.349 1.143 7.543.019 371.589.564 75.356.625 940.320.708 940.320.708Hatalara İlişkin Düzeltmeler-13.577.445 -13.577.445Transferler430.763 74.925.862 -75.356.625Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-45.982 40.755.562 40.709.580Sermaye Arttırımı7.500.000 -7.500.000Dönem Sonu Bakiyeler225.000.000 21.599.008 246.731.349 -44.839 7.973.782 439.015.426 27.178.117 967.452.843 967.452.843Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler225.000.000 21.599.008 246.731.349 -44.839 7.973.782 439.015.426 27.178.117 967.452.843 967.452.843Transferler1.082.214 26.095.903 -27.178.117Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)55.504 96.152.268 96.207.772Sermaye Arttırımı5.000.000 -5.000.000Dönem Sonu Bakiyeler230.000.000 21.599.008 246.731.349 10.665 9.055.996 460.111.329 96.152.268 1.063.660.615 1.063.660.615Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI942.936 -79.564.940Dönem Karı (Zararı)96.152.268 27.178.117Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-98.965.842 -8.754.990Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 437.795 288.475Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler273.014 67.405Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler273.014 67.405Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 -313.670 -4.295.616Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-99.362.922 -4.812.620Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10,21 -99.362.922 -4.812.620Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-59 -2.634İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler3.758.941 -97.935.994Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-24.011.589 -79.442.837Faaliyetlerle 945.367 -79.512.867Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-2.431 -52.073YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-103.110.159 -149.202.312İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları14 0 -14.680.400Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.500Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 3.500Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-23.466 -372.049Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -8.515 -291.354Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -14.951 -80.695Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-103.086.693 -134.153.363FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-38.405.664 340.986.285Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri26 173.999.985 361.060.000Kredilerden Nakit Girişleri26 173.999.985 273.850.000İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri0 87.210.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları26 -194.046.762 -8.850.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-194.046.762 -8.850.000Ödenen Faiz-27.202.375 -19.489.481Alınan Faiz8.843.488 8.265.766YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-140.572.887 112.219.033NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-140.572.887 112.219.033DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 141.356.547 29.137.514DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 783.660 141.356.547Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 784.110 143.109.148Ticari Alacaklar35.344.446 16.146.473İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 35.344.446 16.146.473Diğer Alacaklar1.676.741 1.682.790İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 1.676.741 1.682.790Stoklar11 52.506.619 68.500.588Peşin Ödenmiş Giderler8 559.147 351.264Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 1.345.715 879.057Diğer Dönen Varlıklar9 384.917 92.368ARA TOPLAM92.601.695 230.761.688TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR92.601.695 230.761.688DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar112.423.935 107.610.319İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 112.423.935 107.610.319Diğer Alacaklar39.929 39.762İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 39.929 39.762Stoklar11 208.394.562 182.243.502Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 1.018.634.794 816.185.179Maddi Duran Varlıklar12 500.220 904.951Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.698.460 14.708.000Şerefiye2-14 14.631.400 14.631.400Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 67.060 76.600Peşin Ödenmiş Giderler8 269.552.670 269.546.660Diğer Duran Varlıklar9 64.621.084 79.180.735TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.688.865.654 1.470.419.108TOPLAM VARLIKLAR1.781.467.349 1.701.180.796KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar99.310.876 131.337.598İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 70.411.095 27.396.686İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 28.899.781 103.940.912Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları85.175.651 73.935.139İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 58.983.479 55.764.408İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 26.192.172 18.170.731Ticari Borçlar58.500.840 29.716.097İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,6 21.028 11.027İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 58.479.812 29.705.070Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar137.615 99.442Diğer Borçlar421.900 2.282.516İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 421.900 2.282.516Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 2.140.027 5.651.940Kısa Vadeli Karşılıklar510.144 141.874Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 510.144 141.874Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 824.454 2.403.905ARA TOPLAM247.021.507 245.568.511TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER247.021.507 245.568.511UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar151.006.817 170.692.093İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 66.994.795 104.289.435İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 84.012.022 66.402.658Diğer Borçlar10.147.222 8.051.240İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 10.147.222 8.051.240Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)309.245.000 309.245.000İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 299.990.000 299.990.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 9.255.000 9.255.000Uzun Vadeli Karşılıklar386.188 171.109Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 386.188 171.109TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER470.785.227 488.159.442TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER717.806.734 733.727.953ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.063.660.615 967.452.843Ödenmiş Sermaye18 230.000.000 225.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 21.599.008 21.599.008Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 246.731.349 246.731.349Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)10.665 -44.839Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)10.665 -44.839Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 10.665 -44.839Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.055.996 7.973.782Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları460.111.329 439.015.426Net Dönem Karı veya Zararı96.152.268 27.178.117TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.063.660.615 967.452.843TOPLAM KAYNAKLAR1.781.467.349 1.701.180.796Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 21.930.864 190.902.077Satışların Maliyeti19 -14.378.728 -164.315.960TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.552.136 26.586.117BRÜT KAR (ZARAR)7.552.136 26.586.117Genel Yönetim Giderleri20 -11.011.310 -8.970.674Pazarlama Giderleri20 -1.951.209 -1.359.240Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 101.595.982 6.851.752ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)96.185.599 23.107.955FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)