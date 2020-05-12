***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler225.000.000 21.599.008 246.731.349 -44.839 7.973.782 439.015.426 40.755.562 981.030.288 981.030.288Transferler40.755.562 -40.755.562Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)48.288 2.114.844 2.163.132 2.163.132Dönem Sonu Bakiyeler225.000.000 21.599.008 246.731.349 3.449 7.973.782 479.770.988 2.114.844 983.193.420 983.193.420Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler230.000.000 21.599.008 246.731.349 10.665 9.055.996 460.111.329 96.152.268 1.063.660.615 1.063.660.615Transferler96.152.268 -96.152.268Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-35.284 2.936.743 2.901.459 2.901.459Dönem Sonu Bakiyeler230.000.000 21.599.008 246.731.349 -24.619 9.055.996 556.263.597 2.936.743 1.066.562.074 1.066.562.074Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-35.213.391 -28.347.858Dönem Karı (Zararı)2.936.743 2.114.844Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler1.390.446 -3.553.327Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 25.791 277.131Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler37.798 400.769Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.671.702 -4.231.227Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-344.845 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10,21 -344.845 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-39.523.215 -26.906.944Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler3.262.628 -6.658.397Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.114.783 -23.485Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler16.964.044 -10.954.983Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.044.368 -5.720.578Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-51.087.975 -2.028.299Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler3.057.270 676.745İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-9.648.767 -2.197.947Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-35.196.026 -28.345.427Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-17.365 -2.431YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.387.614 -15.500.484Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.995 0Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri5.995 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -26.792 -5.662Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -12.542 -5.662Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -14.250 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-15.366.817 -15.494.822FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI55.269.633 -88.359.595Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri265.000.000 10.000.000Kredilerden Nakit Girişleri26 265.000.000 10.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-204.493.039 -96.458.427Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları26 -204.493.039 -96.458.427Ödenen Faiz-5.810.932 -10.106.786Alınan Faiz573.604 8.205.618YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.668.628 -132.207.937NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)4.668.628 -132.207.937DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 783.660 141.356.547DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 5.452.288 9.148.610Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 5.453.852 784.110Ticari Alacaklar32.006.028 35.344.446İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 32.006.028 35.344.446Diğer Alacaklar4.795.880 1.676.741İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 4.795.880 1.676.741Stoklar11 31.568.240 52.506.619Peşin Ödenmiş Giderler8 471.021 559.147Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 1.441.099 1.345.715Diğer Dönen Varlıklar9 430.467 384.917ARA TOPLAM76.166.587 92.601.695TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR76.166.587 92.601.695DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar112.499.725 112.423.935İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 112.499.725 112.423.935Diğer Alacaklar35.573 39.929İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 35.573 39.929Stoklar11 212.368.897 208.394.562Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 1.034.346.456 1.018.634.794Maddi Duran Varlıklar12 486.307 500.220Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.707.379 14.698.460Şerefiye2,14 14.631.400 14.631.400Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 75.979 67.060Peşin Ödenmiş Giderler8 268.596.428 269.552.670Diğer Duran Varlıklar9 75.316.608 64.621.084TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.718.357.373 1.688.865.654TOPLAM VARLIKLAR1.794.523.960 1.781.467.349KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar10.047.615 99.310.876İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 70.411.095İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 10.047.615 28.899.781Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları62.832.265 85.175.651İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 32.257.446 58.983.479İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 30.574.819 26.192.172Ticari Borçlar7.412.865 58.500.840İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,6 34.530 21.028İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 7.378.335 58.479.812Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar140.278 137.615Diğer Borçlar426.371 421.900İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 426.371 421.900Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 2.897.856 2.140.027Kısa Vadeli Karşılıklar467.498 510.144Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 467.498 510.144Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 1.294.299 824.454ARA TOPLAM85.519.047 247.021.507TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER85.519.047 247.021.507UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar319.626.481 151.006.817İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 238.367.001 66.994.795İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 81.259.480 84.012.022Diğer Borçlar13.200.021 10.147.222İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 13.200.021 10.147.222Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)309.245.000 309.245.000İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 299.990.000 299.990.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 9.255.000 9.255.000Uzun Vadeli Karşılıklar371.337 386.188Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 371.337 386.188TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER642.442.839 470.785.227TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER727.961.886 717.806.734ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.066.562.074 1.063.660.615Ödenmiş Sermaye18 230.000.000 230.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 21.599.008 21.599.008Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 246.731.349 246.731.349Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-24.619 10.665Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-24.619 10.665Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -24.619 10.665Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.055.996 9.055.996Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları556.263.597 460.111.329Net Dönem Karı veya Zararı2.936.743 96.152.268TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.066.562.074 1.063.660.615TOPLAM KAYNAKLAR1.794.523.960 1.781.467.349Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 29.544.779 3.200.310Satışların Maliyeti19 -21.671.690 -1.738.657TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)7.873.089 1.461.653BRÜT KAR (ZARAR)7.873.089 1.461.653Genel Yönetim Giderleri20 -2.851.910 -3.025.023Pazarlama Giderleri20 -971.061 -466.957Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 860.178 48.321Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-178.736 -86.119ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.731.560 -2.068.125FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)4.731.560 -2.068.125Finansman Gelirleri23 645.286 6.499.168Finansman Giderleri23 -2.440.103 -2.316.199SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.936.743 2.114.844Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.936.743 2.114.844DÖNEM KARI (ZARARI)2.936.743 2.114.844Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.936.743 2.114.844Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi Pay Başına Kazanç 25 0,01280000 0,00940000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-35.284 48.288Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-35.284 48.288Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0Dönem Vergi (Gideri) Geliri24 0 0Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-35.284 48.288TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.901.459 2.163.132Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları2.901.459 2.163.132http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/844566BIST