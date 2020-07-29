***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler225.000.000 21.599.008 246.731.349 -44.839 7.973.782 439.015.426 40.755.562 981.030.288 981.030.288Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerMuhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerHatalara İlişkin DüzeltmelerDiğer DüzeltmelerDüzeltmelerden Sonraki TutarTransferler1.082.214 39.673.348 -40.755.562 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)88.657 667.676 756.333 756.333Dönem Karı (Zararı)Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)Sermaye Arttırımı5.000.000 -5.000.000 0Sermaye AzaltımıSermaye AvansıBirleşme/Bölünme/Tasfiye EtkisiOrtak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiDönemde Ödenen Kar Payı AvanslarıKar PaylarıKar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer ÖdemelerPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden ÇıkarılmasıBağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/AzalışKontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemlerPay Sahiplerinin Diğer KatkılarıNakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarOpsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarForward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarYabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen TutarDiğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)Dönem Sonu Bakiyeler230.000.000 21.599.008 246.731.349 43.818 9.055.996 473.688.774 667.676 981.786.621 981.786.621Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler230.000.000 21.599.008 246.731.349 10.665 9.055.996 460.111.329 96.152.268 1.063.660.615 1.063.660.615Transferler96.152.268 -96.152.268Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-8.318 35.744.272 35.735.954 35.735.954Sermaye Arttırımı230.000.000 32.246.359 262.246.359 262.246.359Dönem Sonu Bakiyeler460.000.000 21.599.008 278.977.708 2.347 9.055.996 556.263.597 35.744.272 1.361.642.928 1.361.642.928Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-11.699.203 -42.233.993Dönem Karı (Zararı)35.744.272 667.676Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-22.408.132 -4.355.469Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 56.565 396.856Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 97.475 77.763Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 -652.128 -2.806.856Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-21.910.044 -2.023.232Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler21 -21.910.044 -2.023.232İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-25.017.978 -38.543.769Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.875.798 -17.512.504Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-3.798.947 2.002Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler31.419.961 -10.470.708Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)1.975.909 -1.663.449Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-48.874.820 -4.164.536Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler6.888.014 1.243.942İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.752.297 -5.978.516Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-11.681.838 -42.231.562Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -17.365 -2.431YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-6.937.460 -32.939.634Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -239.839 -11.091Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -56.512 -5.662Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -183.327 -5.429Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-6.697.621 -32.928.543Verilen Nakit Avans ve BorçlarVerilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri ÖdemelerDiğer Nakit Girişleri (Çıkışları)0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI324.360.989 -65.414.944Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri32.246.359 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri32.246.359İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri230.000.000 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri349.500.000 52.000.000Kredilerden Nakit Girişleri26 349.500.000 52.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-291.663.222 -103.821.589Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları26 -291.663.222 -103.821.589Ödenen Faiz-1.611.904 -21.916.443Alınan Faiz5.889.756 8.323.088YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)305.724.326 -140.588.571NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)305.724.326 -140.588.571DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 783.660 141.356.547DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 306.507.986 767.976Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 307.624.153 784.110Ticari Alacaklar44.284.011 35.344.446İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 44.284.011 35.344.446Diğer Alacaklar5.474.143 1.676.741İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 5.474.143 1.676.741Stoklar11 12.892.429 52.506.619Peşin Ödenmiş Giderler8 196.989 559.147Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 506.232 1.345.715Diğer Dönen Varlıklar9 1.962.453 384.917ARA TOPLAM372.940.410 92.601.695TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR372.940.410 92.601.695DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar112.360.168 112.423.935İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 112.360.168 112.423.935Diğer Alacaklar41.474 39.929İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 41.474 39.929Stoklar11 216.588.791 208.394.562Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 1.047.242.459 1.018.634.794Maddi Duran Varlıklar12 515.762 500.220Maddi Olmayan Duran Varlıklar14.866.192 14.698.460Şerefiye2,14 14.631.400 14.631.400Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 234.792 67.060Peşin Ödenmiş Giderler8 267.938.919 269.552.670Diğer Duran Varlıklar9 67.778.136 64.621.084TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.727.331.901 1.688.865.654TOPLAM VARLIKLAR2.100.272.311 1.781.467.349KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 99.310.876İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 70.411.095İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar5 28.899.781Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları94.389.588 85.175.651İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 31.079.023 58.983.479İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 63.310.565 26.192.172Ticari Borçlar9.626.020 58.500.840İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,6 41.866 21.028İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 9.584.154 58.479.812Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar162.714 137.615Diğer Borçlar3.966.363 421.900İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 3.966.363 421.900Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 2.455.734 2.140.027Kısa Vadeli Karşılıklar559.586 510.144Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 559.586 510.144Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 577.014 824.454ARA TOPLAM111.737.019 247.021.507TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER111.737.019 247.021.507UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar303.698.611 151.006.817İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 271.007.800 66.994.795İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 32.690.811 84.012.022Diğer Borçlar13.490.773 10.147.222İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 13.490.773 10.147.222Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)309.245.000 309.245.000İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 299.990.000 299.990.000İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 9.255.000 9.255.000Uzun Vadeli Karşılıklar457.980 386.188Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 457.980 386.188TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER626.892.364 470.785.227TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER738.629.383 717.806.734ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.361.642.928 1.063.660.615Ödenmiş Sermaye18 460.000.000 230.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 21.599.008 21.599.008Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 278.977.708 246.731.349Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)2.347 10.665Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)2.347 10.665Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 2.347 10.665Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.055.996 9.055.996Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları556.263.597 460.111.329Net Dönem Karı veya Zararı35.744.272 96.152.268TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.361.642.928 1.063.660.615TOPLAM KAYNAKLAR2.100.272.311 1.781.467.349Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 57.951.218 5.888.226 28.406.439 2.687.916Satışların Maliyeti19 -40.873.686 -3.399.640 -19.201.996 -1.660.983TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.077.532 2.488.586 9.204.443 1.026.933BRÜT KAR (ZARAR)17.077.532 2.488.586 9.204.443 1.026.933Genel Yönetim Giderleri20 -7.311.632 -5.730.241 -4.459.722 -2.705.218Pazarlama Giderleri20 -1.786.047 -902.255 -814.986 -435.298Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 27.543.871 2.237.193 26.683.693 2.188.872Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-178.736 -91.613 -5.494ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)35.344.988 -1.998.330 30.613.428 69.795FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)35.344.988 -1.998.330 30.613.428 69.795Finansman Gelirleri23 7.022.109 6.394.102 6.376.823 105.066Finansman Giderleri23 -6.622.825 -3.728.096 -4.182.722 -1.411.897SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)35.744.272 667.676 32.807.529 -1.237.036SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)35.744.272 667.676 32.807.529 -1.237.036DÖNEM KARI (ZARARI)35.744.272 667.676 32.807.529 -1.237.036Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları35.744.272 667.676 32.807.529 -1.237.036Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi Pay Başına Kazanç 25 0,14500000 0,00300000 0,12500000 -0,00500000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-8.318 88.657 26.966 40.369Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-8.318 88.657 26.966 40.369Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-8.318 88.657 26.966 40.369TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)35.735.954 756.333 32.834.495 -1.196.667Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları35.735.954 756.333 32.834.495 -1.196.667http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863921BIST