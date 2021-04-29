***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler230.000.000 21.599.008 246.731.349 10.665 9.055.996 460.111.329 96.152.268 1.063.660.615 1.063.660.615Transferler96.152.268 -96.152.268Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-35.284 2.936.743 2.901.459 2.901.459Dönem Sonu Bakiyeler230.000.000 21.599.008 246.731.349 -24.619 9.055.996 556.263.597 2.936.743 1.066.562.074 1.066.562.074Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler460.000.000 21.599.008 278.977.708 -13.176 9.055.996 556.263.597 118.592.111 1.444.475.244 1.444.475.244Transferler118.592.111 -118.592.111Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-65.665 29.891.137 29.825.472 29.825.472Dönem Sonu Bakiyeler460.000.000 21.599.008 278.977.708 -78.841 9.055.996 674.855.708 29.891.137 1.474.300.716 1.474.300.716Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-53.473.840 -35.213.391Dönem Karı (Zararı)29.891.137 2.936.743Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-33.307.620 1.390.446Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12,13 84.989 25.791Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler16 58.191 37.798Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler23 -32.132.500 1.671.702Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-1.318.300 -344.845Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler10,21 -1.318.300 -344.845Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-50.032.717 -39.523.215Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler1.922.045 3.262.628Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-18.717 -3.114.783Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-87.959.712 16.964.044Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)5.581.890 1.044.368Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-32.367.069 -51.087.975Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.143.322 3.057.270İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler58.665.524 -9.648.767Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-53.449.200 -35.196.026Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler16 -24.640 -17.365YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-48.187.506 -15.387.614Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 5.995Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri12 0 5.995Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12,13 -322.845 -26.792Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -34.749 -12.542Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -288.096 -14.250Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-47.864.661 -15.366.817Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI43.208.207 55.269.633Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 265.000.000Kredilerden Nakit Girişleri26 0 265.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-262.476 -204.493.039Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları26 -262.476 -204.493.039Ödenen Faiz-3.319.022 -5.810.932Alınan Faiz46.789.705 573.604YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-58.453.139 4.668.628NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-58.453.139 4.668.628DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 806.766.236 783.660DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 748.313.097 5.452.288Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 751.592.064 820.021.801Ticari Alacaklar7.256.968 8.311.723İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 7.256.968 8.311.723Diğer Alacaklar898.287 879.568İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 898.287 879.568Stoklar11 406.474.197 321.093.621Peşin Ödenmiş Giderler8 43.590.179 49.172.069Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar9 5.081.184 2.742.272Diğer Dönen Varlıklar9 1.815.383 1.815.060ARA TOPLAM1.216.708.262 1.204.036.114TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.216.708.262 1.204.036.114DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar1.883.623 2.750.913İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar6 1.883.623 2.750.913Diğer Alacaklar231.577 231.579İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar7 231.577 231.579Stoklar11 535.505.162 532.926.026Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller10 916.965.374 867.782.413Maddi Duran Varlıklar12 511.781 537.191Maddi Olmayan Duran Varlıklar15.058.017 14.794.751Şerefiye14 14.631.400 14.631.400Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 426.617 163.351Peşin Ödenmiş Giderler8 228.093.152 228.093.152Diğer Duran Varlıklar9 92.582.391 77.829.277TOPLAM DURAN VARLIKLAR1.790.831.077 1.724.945.302TOPLAM VARLIKLAR3.007.539.339 2.928.981.416KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 0Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları127.836.741 105.675.256İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3,5 51.331.235 35.358.932İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları5 76.505.506 70.316.324Diğer Finansal Yükümlülükler0 0Ticari Borçlar219.636.981 188.879.050İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,6 126.357.532 126.284.247İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar6 93.279.449 62.594.803Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar170.574 174.043Diğer Borçlar20.823.298 432.885İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 20.823.298 432.885Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)801.706.600 727.821.241İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,17 800.960.100 727.008.300İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 746.500 812.941Kısa Vadeli Karşılıklar662.583 576.087Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 662.583 576.087Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 4.432.503 1.750.156ARA TOPLAM1.175.269.280 1.025.308.718TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.175.269.280 1.025.308.718UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar268.102.829 289.165.205İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3,5 242.009.534 258.369.234İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar5 26.093.295 30.795.971Ticari Borçlar63.125.000 126.250.000İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3,6 63.125.000 126.250.000Diğer Borçlar0 16.247.091İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar7 0 16.247.091Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)26.203.940 27.096.800İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)17 26.203.940 27.096.800Uzun Vadeli Karşılıklar537.574 438.358Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 537.574 438.358TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER357.969.343 459.197.454TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.533.238.623 1.484.506.172ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar1.474.300.716 1.444.475.244Ödenmiş Sermaye18 460.000.000 460.000.000Sermaye Düzeltme Farkları18 21.599.008 21.599.008Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 278.977.708 278.977.708Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-78.841 -13.176Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-78.841 -13.176Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -78.841 -13.176Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler9.055.996 9.055.996Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları674.855.708 556.263.597Net Dönem Karı veya Zararı29.891.137 118.592.111TOPLAM ÖZKAYNAKLAR1.474.300.716 1.444.475.244TOPLAM KAYNAKLAR3.007.539.339 2.928.981.416Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 880.829 29.544.779Satışların Maliyeti19 -257.486 -21.671.690TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)623.343 7.873.089FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 0BRÜT KAR (ZARAR)623.343 7.873.089Genel Yönetim Giderleri20 -3.540.932 -2.851.910Pazarlama Giderleri20 -229.123 -971.061Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.423.681 860.178Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-374.044 -178.736ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-2.097.075 4.731.560FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-2.097.075 4.731.560Finansman Gelirleri23 36.813.107 645.286Finansman Giderleri23 -4.824.895 -2.440.103SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.891.137 2.936.743Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri0 0Dönem Vergi (Gideri) GeliriSÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)29.891.137 2.936.743DÖNEM KARI (ZARARI)29.891.137 2.936.743Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29.891.137 2.936.743Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Adi Pay Başına Kazanç 25 0,06500000 0,01280000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar16 -65.665 -35.284Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-65.665 -35.284Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-65.665 -35.284TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.825.472 2.901.459Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları29.825.472 2.901.459http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932581BIST