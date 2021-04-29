***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
29.04.2021 18:30
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
230.000.000 21.599.008 246.731.349 10.665 9.055.996 460.111.329 96.152.268 1.063.660.615 1.063.660.615
Transferler
96.152.268 -96.152.268
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-35.284 2.936.743 2.901.459 2.901.459
Dönem Sonu Bakiyeler
230.000.000 21.599.008 246.731.349 -24.619 9.055.996 556.263.597 2.936.743 1.066.562.074 1.066.562.074
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
460.000.000 21.599.008 278.977.708 -13.176 9.055.996 556.263.597 118.592.111 1.444.475.244 1.444.475.244
Transferler
118.592.111 -118.592.111
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-65.665 29.891.137 29.825.472 29.825.472
Dönem Sonu Bakiyeler
460.000.000 21.599.008 278.977.708 -78.841 9.055.996 674.855.708 29.891.137 1.474.300.716 1.474.300.716
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-53.473.840 -35.213.391
Dönem Karı (Zararı)
29.891.137 2.936.743
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-33.307.620 1.390.446
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
12,13 84.989 25.791
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16 58.191 37.798
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 -32.132.500 1.671.702
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.318.300 -344.845
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
10,21 -1.318.300 -344.845
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-50.032.717 -39.523.215
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.922.045 3.262.628
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-18.717 -3.114.783
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-87.959.712 16.964.044
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
5.581.890 1.044.368
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-32.367.069 -51.087.975
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
4.143.322 3.057.270
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
58.665.524 -9.648.767
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-53.449.200 -35.196.026
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -24.640 -17.365
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-48.187.506 -15.387.614
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 5.995
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
12 0 5.995
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12,13 -322.845 -26.792
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -34.749 -12.542
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -288.096 -14.250
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-47.864.661 -15.366.817
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
43.208.207 55.269.633
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 265.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
26 0 265.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-262.476 -204.493.039
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
26 -262.476 -204.493.039
Ödenen Faiz
-3.319.022 -5.810.932
Alınan Faiz
46.789.705 573.604
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-58.453.139 4.668.628
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-58.453.139 4.668.628
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 806.766.236 783.660
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 748.313.097 5.452.288
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 751.592.064 820.021.801
Ticari Alacaklar
7.256.968 8.311.723
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7.256.968 8.311.723
Diğer Alacaklar
898.287 879.568
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 898.287 879.568
Stoklar
11 406.474.197 321.093.621
Peşin Ödenmiş Giderler
8 43.590.179 49.172.069
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 5.081.184 2.742.272
Diğer Dönen Varlıklar
9 1.815.383 1.815.060
ARA TOPLAM
1.216.708.262 1.204.036.114
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.216.708.262 1.204.036.114
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
1.883.623 2.750.913
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.883.623 2.750.913
Diğer Alacaklar
231.577 231.579
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 231.577 231.579
Stoklar
11 535.505.162 532.926.026
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 916.965.374 867.782.413
Maddi Duran Varlıklar
12 511.781 537.191
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
15.058.017 14.794.751
Şerefiye
14 14.631.400 14.631.400
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 426.617 163.351
Peşin Ödenmiş Giderler
8 228.093.152 228.093.152
Diğer Duran Varlıklar
9 92.582.391 77.829.277
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.790.831.077 1.724.945.302
TOPLAM VARLIKLAR
3.007.539.339 2.928.981.416
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
127.836.741 105.675.256
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3,5 51.331.235 35.358.932
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 76.505.506 70.316.324
Diğer Finansal Yükümlülükler
0 0
Ticari Borçlar
219.636.981 188.879.050
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,6 126.357.532 126.284.247
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 93.279.449 62.594.803
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
170.574 174.043
Diğer Borçlar
20.823.298 432.885
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 20.823.298 432.885
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
801.706.600 727.821.241
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,17 800.960.100 727.008.300
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 746.500 812.941
Kısa Vadeli Karşılıklar
662.583 576.087
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 662.583 576.087
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
17 4.432.503 1.750.156
ARA TOPLAM
1.175.269.280 1.025.308.718
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.175.269.280 1.025.308.718
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
268.102.829 289.165.205
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3,5 242.009.534 258.369.234
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 26.093.295 30.795.971
Ticari Borçlar
63.125.000 126.250.000
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3,6 63.125.000 126.250.000
Diğer Borçlar
0 16.247.091
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 16.247.091
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
26.203.940 27.096.800
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 26.203.940 27.096.800
Uzun Vadeli Karşılıklar
537.574 438.358
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 537.574 438.358
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
357.969.343 459.197.454
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.533.238.623 1.484.506.172
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.474.300.716 1.444.475.244
Ödenmiş Sermaye
18 460.000.000 460.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
18 21.599.008 21.599.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 278.977.708 278.977.708
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-78.841 -13.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-78.841 -13.176
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
18 -78.841 -13.176
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.055.996 9.055.996
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
674.855.708 556.263.597
Net Dönem Karı veya Zararı
29.891.137 118.592.111
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.474.300.716 1.444.475.244
TOPLAM KAYNAKLAR
3.007.539.339 2.928.981.416
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
19 880.829 29.544.779
Satışların Maliyeti
19 -257.486 -21.671.690
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
623.343 7.873.089
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
623.343 7.873.089
Genel Yönetim Giderleri
20 -3.540.932 -2.851.910
Pazarlama Giderleri
20 -229.123 -971.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 1.423.681 860.178
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-374.044 -178.736
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.097.075 4.731.560
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-2.097.075 4.731.560
Finansman Gelirleri
23 36.813.107 645.286
Finansman Giderleri
23 -4.824.895 -2.440.103
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.891.137 2.936.743
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
29.891.137 2.936.743
DÖNEM KARI (ZARARI)
29.891.137 2.936.743
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.891.137 2.936.743
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)
Adi Pay Başına Kazanç 25 0,06500000 0,01280000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
16 -65.665 -35.284
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-65.665 -35.284
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-65.665 -35.284
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.825.472 2.901.459
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
29.825.472 2.901.459
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/932581
BIST