***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler460.000.000 21.599.008 278.977.708 -13.176 9.055.996 556.263.597 118.592.111 1.444.475.244 1.444.475.244Transferler2.725.408 115.866.703 -118.592.111 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-157.050 52.947.401 52.790.351 52.790.351Sermaye Arttırımı540.000.000 22.140.628 -40.000.000 522.140.628 522.140.628Dönem Sonu Bakiyeler1.000.000.000 21.599.008 301.118.336 -170.226 11.781.404 632.130.300 52.947.401 2.019.406.223 2.019.406.223Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler1.000.000.000 21.599.008 301.118.336 -186.972 11.781.404 632.130.300 474.687.944 2.441.130.020 2.441.130.020Transferler7.738.371 466.949.573 -474.687.944 0 0Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)347.381.358 347.143.580 347.143.580Sermaye Arttırımı145.000.000 -145.000.000 0 0Dönem Sonu Bakiyeler1.145.000.000 21.599.008 301.118.336 -424.750 19.519.775 954.079.873 347.381.358 2.788.273.600 2.788.273.600Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI429.550.389 -117.003.429Dönem Karı (Zararı)347.381.358 52.947.401Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)347.381.358 52.947.401Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-185.088.227 -61.914.935Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13 411.538 191.910Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler0 0Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler1.935.938 428.124Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 778.592 303.831Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler5 1.157.346 124.293Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-81.125.809 -60.868.741Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -86.550.063 -69.917.177Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 5.424.254 9.048.436Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-106.309.894 -1.666.228Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 -106.309.894 -1.666.228İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler267.286.790 -108.011.255Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-205.952.999 4.241.579İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-205.952.999 4.241.579Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.097.130.254 -157.857.260Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)172.710.130 12.942.730Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler31.028.637 -16.165.637İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-63.074.754 -62.970.549İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)94.103.391 46.804.912Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-29.698.436 10.342.395İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)0 0İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)-29.698.436 10.342.395Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)1.492.694.723 72.052.179İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-96.365.011 -33.567.241Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-102.640.299 -38.531.815Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)6.275.288 4.964.574Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları429.579.921 -116.978.789Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler17 -29.532 -24.640YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI127.041.525 -140.664.906Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-751.705 -422.266Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -219.265 -43.998Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -532.440 -378.268Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.127.500 0Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları123.665.730 -140.242.640FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-285.483.182 526.243.347Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 22.140.628Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 22.140.628İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 500.000.000İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 500.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-46.976.082 -57.830.044Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları27 -46.976.082 -57.830.044Ödenen Faiz-10.048.905 -8.741.019Alınan Faiz80.150.116 70.673.782Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları-308.608.311 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)271.75.012DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 845.131.602 806.766.236DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.116.240.334 1.075.341.248Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.126.550.182 849.041.503Finansal Yatırımlar308.608.311 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar5 308.608.311 0Ticari Alacaklar168.324.426 36.445.330İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 168.324.426 36.445.330Diğer Alacaklar962.817 807.016İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 962.817 807.016Stoklar12 1.725.804.102 973.711.360Peşin Ödenmiş Giderler11.727.942 20.485.966İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 59.590 249.846İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 11.668.352 20.236.120Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 4.012.114 7.874.776Diğer Dönen Varlıklar243.409.295 149.989.728İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar10 243.409.295 149.989.728ARA TOPLAM3.589.399.189 2.038.355.679TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR3.589.399.189 2.038.355.679DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar102.400.752 29.484.195İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 102.400.752 29.484.195Diğer Alacaklar44.708 45.944İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 44.708 45.944Stoklar12 952.751.224 607.713.712Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.573.143.519 1.594.626.855Maddi Duran Varlıklar572.962 406.987Arazi ve Arsalar13 220.926 220.926Mobilya ve Demirbaşlar13 280.669 181.058Özel Maliyetler13 71.367 5.003Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.326.357 16.152.165Şerefiye15 14.631.400 14.631.400Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.694.957 1.520.765Peşin Ödenmiş Giderler147.968.574 311.920.680İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 147.968.574 311.920.680Diğer Duran Varlıklar34.037.623 21.108.794İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar10 34.037.623 21.108.794TOPLAM DURAN VARLIKLAR2.827.245.719 2.581.459.332TOPLAM VARLIKLAR6.416.644.908 4.619.815.011KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları126.361.519 127.548.986İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları103.605.161 103.651.639Banka Kredileri4 103.605.161 103.651.639İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları22.756.358 23.897.347Banka Kredileri6 22.756.358 23.897.347Ticari Borçlar392.047.461 361.018.824İlişkili Taraflara Ticari Borçlar4 63.221.551 126.296.305İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 328.825.910 234.722.519Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar300.190 207.774Diğer Borçlar444.531 41.970.524İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 444.531 41.970.524Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.171.755.805 1.127.705.596İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3 2.171.283.729 1.127.006.536İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 472.076 699.060Kısa Vadeli Karşılıklar1.659.072 868.300Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.659.072 868.300Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler19.570.493 13.737.082İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 19.570.493 13.737.082ARA TOPLAM2.712.139.071 1.673.057.086TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER2.712.139.071 1.673.057.086UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar144.341.769 194.755.035İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar144.341.769 184.521.721Banka Kredileri4 144.341.769 184.521.721İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar0 10.233.314Banka Kredileri6 0 10.233.314Diğer Borçlar13.263.646 1.436.089İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 13.263.646 1.436.089Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)757.088.098 308.443.584İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 757.088.098 308.443.584Uzun Vadeli Karşılıklar1.538.724 993.197Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.538.724 993.197TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER916.232.237 505.627.905TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER3.628.371.308 2.178.684.991ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar2.788.273.600 2.441.130.020Ödenmiş Sermaye19 1.145.000.000 1.000.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 21.599.008 21.599.008Paylara İlişkin Primler (İskontolar)19 301.118.336 301.118.336Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-424.750 -186.972Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-424.750 -186.972Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -424.750 -186.972Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19.519.775 11.781.404Yasal Yedekler19.519.775 11.781.404Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları954.079.873 632.130.300Net Dönem Karı veya Zararı347.381.358 474.687.944TOPLAM ÖZKAYNAKLAR2.788.273.600 2.441.130.020TOPLAM KAYNAKLAR6.416.644.908 4.619.815.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 445.084.318 71.690.044 144.075.168 33.996.108Satışların Maliyeti20 -154.965.012 -511.748 -31.524.983 -254.262TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)290.119.306 71.178.296 112.550.185 33.741.846BRÜT KAR (ZARAR)290.119.306 71.178.296 112.550.185 33.741.846Genel Yönetim Giderleri21 -13.425.245 -9.449.200 -8.251.825 -5.908.268Pazarlama Giderleri21 -20.102.745 -1.262.703 -11.480.240 -1.033.580Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 106.648.980 2.303.730 106.485.899 880.049Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -10.183.273 -498.337 1.995.565 -124.293ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)353.057.023 62.271.786 201.299.584 27.555.754FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)353.057.023 62.271.786 201.299.584 27.555.754Finansman Giderleri24 -5.675.665 -9.324.385 -2.715.772 -4.499.490SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)347.381.358 52.947.401 198.583.812 23.056.264SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)347.381.358 52.947.401 198.583.812 23.056.264DÖNEM KARI (ZARARI)347.381.358 52.947.401 198.583.812 23.056.264Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları347.381.358 52.947.401 198.583.812 23.056.264Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-237.778 -157.050 -242.756 -91.385Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -237.778 -157.050 -242.756 -91.385Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0Yabancı Para Çevrim Farkları0 0 0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)0 0 0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)0 0 0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar0 0 0 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-237.778 -157.050 -242.756 -91.385TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)347.143.580 52.790.351 198.341.056 22.964.879Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 52.790.351 198.341.056 22.964.879http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052680BIST