***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
05.08.2022 21:37
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
460.000.000 21.599.008 278.977.708 -13.176 9.055.996 556.263.597 118.592.111 1.444.475.244 1.444.475.244
Transferler
2.725.408 115.866.703 -118.592.111 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-157.050 52.947.401 52.790.351 52.790.351
Sermaye Arttırımı
540.000.000 22.140.628 -40.000.000 522.140.628 522.140.628
Dönem Sonu Bakiyeler
1.000.000.000 21.599.008 301.118.336 -170.226 11.781.404 632.130.300 52.947.401 2.019.406.223 2.019.406.223
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
1.000.000.000 21.599.008 301.118.336 -186.972 11.781.404 632.130.300 474.687.944 2.441.130.020 2.441.130.020
Transferler
7.738.371 466.949.573 -474.687.944 0 0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
347.381.358 347.143.580 347.143.580
Sermaye Arttırımı
145.000.000 -145.000.000 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
1.145.000.000 21.599.008 301.118.336 -424.750 19.519.775 954.079.873 347.381.358 2.788.273.600 2.788.273.600
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
429.550.389 -117.003.429
Dönem Karı (Zararı)
347.381.358 52.947.401
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
347.381.358 52.947.401
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-185.088.227 -61.914.935
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13 411.538 191.910
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.935.938 428.124
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 778.592 303.831
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
5 1.157.346 124.293
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-81.125.809 -60.868.741
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
20 -86.550.063 -69.917.177
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
24 5.424.254 9.048.436
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-106.309.894 -1.666.228
Yatırım Amaçlı Gayrimenkullerin Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
11 -106.309.894 -1.666.228
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
267.286.790 -108.011.255
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-205.952.999 4.241.579
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-205.952.999 4.241.579
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.097.130.254 -157.857.260
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
172.710.130 12.942.730
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
31.028.637 -16.165.637
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.074.754 -62.970.549
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
94.103.391 46.804.912
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-29.698.436 10.342.395
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-29.698.436 10.342.395
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
1.492.694.723 72.052.179
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-96.365.011 -33.567.241
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-102.640.299 -38.531.815
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
6.275.288 4.964.574
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
429.579.921 -116.978.789
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
17 -29.532 -24.640
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
127.041.525 -140.664.906
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-751.705 -422.266
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -219.265 -43.998
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -532.440 -378.268
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.127.500 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
123.665.730 -140.242.640
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-285.483.182 526.243.347
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 22.140.628
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 22.140.628
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 500.000.000
İşletmenin Aldığı Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 500.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-46.976.082 -57.830.044
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 -46.976.082 -57.830.044
Ödenen Faiz
-10.048.905 -8.741.019
Alınan Faiz
80.150.116 70.673.782
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-308.608.311 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
271.75.012
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 845.131.602 806.766.236
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.116.240.334 1.075.341.248
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.126.550.182 849.041.503
Finansal Yatırımlar
308.608.311 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 308.608.311 0
Ticari Alacaklar
168.324.426 36.445.330
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 168.324.426 36.445.330
Diğer Alacaklar
962.817 807.016
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 962.817 807.016
Stoklar
12 1.725.804.102 973.711.360
Peşin Ödenmiş Giderler
11.727.942 20.485.966
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 59.590 249.846
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 11.668.352 20.236.120
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 4.012.114 7.874.776
Diğer Dönen Varlıklar
243.409.295 149.989.728
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
10 243.409.295 149.989.728
ARA TOPLAM
3.589.399.189 2.038.355.679
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
3.589.399.189 2.038.355.679
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
102.400.752 29.484.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 102.400.752 29.484.195
Diğer Alacaklar
44.708 45.944
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 44.708 45.944
Stoklar
12 952.751.224 607.713.712
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.573.143.519 1.594.626.855
Maddi Duran Varlıklar
572.962 406.987
Arazi ve Arsalar
13 220.926 220.926
Mobilya ve Demirbaşlar
13 280.669 181.058
Özel Maliyetler
13 71.367 5.003
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.326.357 16.152.165
Şerefiye
15 14.631.400 14.631.400
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.694.957 1.520.765
Peşin Ödenmiş Giderler
147.968.574 311.920.680
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 147.968.574 311.920.680
Diğer Duran Varlıklar
34.037.623 21.108.794
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
10 34.037.623 21.108.794
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.827.245.719 2.581.459.332
TOPLAM VARLIKLAR
6.416.644.908 4.619.815.011
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
126.361.519 127.548.986
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
103.605.161 103.651.639
Banka Kredileri
4 103.605.161 103.651.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
22.756.358 23.897.347
Banka Kredileri
6 22.756.358 23.897.347
Ticari Borçlar
392.047.461 361.018.824
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 63.221.551 126.296.305
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 328.825.910 234.722.519
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
300.190 207.774
Diğer Borçlar
444.531 41.970.524
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 444.531 41.970.524
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
2.171.755.805 1.127.705.596
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3 2.171.283.729 1.127.006.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 472.076 699.060
Kısa Vadeli Karşılıklar
1.659.072 868.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.659.072 868.300
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
19.570.493 13.737.082
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 19.570.493 13.737.082
ARA TOPLAM
2.712.139.071 1.673.057.086
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.712.139.071 1.673.057.086
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
144.341.769 194.755.035
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
144.341.769 184.521.721
Banka Kredileri
4 144.341.769 184.521.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 10.233.314
Banka Kredileri
6 0 10.233.314
Diğer Borçlar
13.263.646 1.436.089
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 13.263.646 1.436.089
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
757.088.098 308.443.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 757.088.098 308.443.584
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.538.724 993.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.538.724 993.197
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
916.232.237 505.627.905
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
3.628.371.308 2.178.684.991
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
2.788.273.600 2.441.130.020
Ödenmiş Sermaye
19 1.145.000.000 1.000.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 21.599.008 21.599.008
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 301.118.336 301.118.336
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-424.750 -186.972
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-424.750 -186.972
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -424.750 -186.972
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19.519.775 11.781.404
Yasal Yedekler
19.519.775 11.781.404
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
954.079.873 632.130.300
Net Dönem Karı veya Zararı
347.381.358 474.687.944
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
2.788.273.600 2.441.130.020
TOPLAM KAYNAKLAR
6.416.644.908 4.619.815.011
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 445.084.318 71.690.044 144.075.168 33.996.108
Satışların Maliyeti
20 -154.965.012 -511.748 -31.524.983 -254.262
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
290.119.306 71.178.296 112.550.185 33.741.846
BRÜT KAR (ZARAR)
290.119.306 71.178.296 112.550.185 33.741.846
Genel Yönetim Giderleri
21 -13.425.245 -9.449.200 -8.251.825 -5.908.268
Pazarlama Giderleri
21 -20.102.745 -1.262.703 -11.480.240 -1.033.580
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 106.648.980 2.303.730 106.485.899 880.049
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -10.183.273 -498.337 1.995.565 -124.293
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
353.057.023 62.271.786 201.299.584 27.555.754
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
353.057.023 62.271.786 201.299.584 27.555.754
Finansman Giderleri
24 -5.675.665 -9.324.385 -2.715.772 -4.499.490
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
347.381.358 52.947.401 198.583.812 23.056.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
347.381.358 52.947.401 198.583.812 23.056.264
DÖNEM KARI (ZARARI)
347.381.358 52.947.401 198.583.812 23.056.264
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
347.381.358 52.947.401 198.583.812 23.056.264
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-237.778 -157.050 -242.756 -91.385
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -237.778 -157.050 -242.756 -91.385
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-237.778 -157.050 -242.756 -91.385
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
347.143.580 52.790.351 198.341.056 22.964.879
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 52.790.351 198.341.056 22.964.879
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052680
BIST