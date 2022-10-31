***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 460.000.000 21.599.008 278.977.708 -13.176 9.055.996 556.263.597 118.592.111 1.444.475.244 1.444.475.244Transferler27 2.725.408 115.866.703 -118.592.111 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-123.607 93.968.109 93.844.502 93.844.502Sermaye Arttırımı27 540.000.000 22.140.628 -40.000.000 522.140.628 522.140.628Dönem Sonu Bakiyeler27 1.000.000.000 21.599.008 301.118.336 -136.783 11.781.404 632.130.300 93.968.109 2.060.460.374 2.060.460.374Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler27 1.000.000.000 21.599.008 301.118.336 -186.972 11.781.404 632.130.300 474.687.944 2.441.130.020 2.441.130.020Transferler7.738.371 466.949.573 -474.687.944 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-343.343 818.303.020 817.959.677 0 817.959.677Sermaye Arttırımı27 145.000.000 -145.000.000 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler27 1.145.000.000 21.599.008 301.118.336 -530.315 19.519.775 954.079.873 818.303.020 3.259.089.697 0 3.259.089.697Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI661.457.133 -347.425.306Dönem Karı (Zararı)818.303.020 93.968.109Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-124.197.946 -104.991.705Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler13,14 639.261 343.405Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.191.145 98.375Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler4,7 1.191.145 98.375Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler689.987 376.186Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler17 689.987 376.186Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler24,2 -19.503.898 -104.051.926Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler-107.214.441 -1.757.745Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler11,22 -107.214.441 -1.757.745İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-32.591.874 -336.377.070Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-166.680.842 6.733.185Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler219.921.610 -228.170.797Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)188.767.965 -85.666.649Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler49.052.422 -58.012.690Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler10.479.535 16.408.952Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-525.541.777 71.657.875İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler191.409.213 -59.326.946Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları661.513.200 -347.400.666Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-56.067 -24.640YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-238.154.158 -233.786.277Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-839.203 -1.193.697Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -219.265 -44.548Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları14 -619.938 -1.149.149Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri4.272.500 1.517.500Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-241.587.455 -234.110.080FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-212.466.975 560.395.777İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri500.000.000Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri27 500.000.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri27 0 22.140.628İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri27 22.140.628Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-81.567.807 -65.448.732Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları27 -81.567.807 -65.448.732Ödenen Faiz-4.263.733 -11.171.710Alınan Faiz29.351.231 114.875.591Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-155.986.666 0YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)210.836.000 -20.815.806NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)210.836.000 -20.815.806DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 845.131.602 806.766.236DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 1.055.967.602 785.950.430Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 1.057.750.068 849.041.503Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları0 0Finansal Yatırımlar5 155.986.666 0Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri0 0Vadeli Mevduatlar0 0Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar5 155.986.666 0Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar0 0Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar0 0İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar0 0Diğer Finansal Yatırımlar0 0Teminata Verilen Finansal Varlıklar0 0Ticari Alacaklar7 164.598.004 36.445.330İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 164.598.004 36.445.330Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar0 0Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı0 0Diğer Alacaklar6.590.185 807.016İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar3 5.283.546 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.306.639 807.016Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar0 0Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları0 0Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları0 0Diğer Sözleşme Varlıkları0 0İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar0 0Türev Araçlar0 0Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar0 0Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar0 0Stoklar12 111.123 973.711.360Proje Halindeki Stoklar0 0Canlı Varlıklar0 0Peşin Ödenmiş Giderler9 10.776.938 20.485.966İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler9 10.776.938 20.485.966Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri0 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar10 8.422.486 7.874.776Diğer Dönen Varlıklar10 5.974.832 149.989.728ARA TOPLAM1.410.210.302 2.038.355.679TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.410.210.302 2.038.355.679DURAN VARLIKLARTicari Alacaklar66.821.218 29.484.195İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 66.821.218 29.484.195Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar0 0Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar0 0Diğer Alacaklar49.374 45.944İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar0 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 49.374 45.944Stoklar12 1.361.392.339 607.713.712Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller11 1.939.156.251 1.594.626.855Maddi Duran Varlıklar13 548.425 406.987Maddi Olmayan Duran Varlıklar16.210.669 16.152.165Şerefiye15 14.631.400 14.631.400Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar14 1.579.269 1.520.765Peşin Ödenmiş Giderler9 132.861.743 311.920.680Diğer Duran Varlıklar10 80.986.224 21.108.794TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.598.026.243 2.581.459.332TOPLAM VARLIKLAR5.008.236.545 4.619.815.011KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları120.704.445 127.548.986İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları3,6 103.628.041 103.651.639İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 17.076.404 23.897.347Ticari Borçlar410.071.246 361.018.824İlişkili Taraflara Ticari Borçlar3-7 191.143 126.296.305İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 409.880.103 234.722.519Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar400.311 207.774Diğer Borçlar25.158.816 41.970.524İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 25.158.816 41.970.524Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.690.434 1.127.705.596İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)3,18 386.746 1.127.006.536İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 1.303.688 699.060Kısa Vadeli Karşılıklar98.549.923 868.300Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar17 1.578.603 868.300Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar13 96.971.320 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler18 29.806.567 13.737.082ARA TOPLAM686.381.742 1.673.057.086TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER686.381.742 1.673.057.086UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar123.487.934 194.755.035İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar3,6 123.487.934 184.521.721İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 0 10.233.314Diğer Borçlar28.727.332 1.436.089İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 28.727.332 1.436.089Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)908.916.969 308.443.584İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)18 908.916.969 308.443.584Uzun Vadeli Karşılıklar1.632.871 993.197Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar17 1.632.871 993.197TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER1.062.765.106 505.627.905TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER1.749.146.848 2.178.684.991ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar3.259.089.697 2.441.130.020Ödenmiş Sermaye19 1.145.000.000 1.000.000.000Sermaye Düzeltme Farkları19 21.599.008 21.599.008Birleşme Denkleştirme Hesabı0 0Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları19 301.118.336 301.118.336Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-530.315 -186.972Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)19 -530.315 -186.972Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler19 19.519.775 11.781.404Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları19 954.079.873 632.130.300Net Dönem Karı veya Zararı19 818.303.020 474.687.944TOPLAM ÖZKAYNAKLAR3.259.089.697 2.441.130.020TOPLAM KAYNAKLAR5.008.236.545 4.619.815.011Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat20 2.743.121.196 121.680.064 2.298.036.878 49.990.020Satışların Maliyeti20 -1.976.093.975 -2.347.677 -1.821.128.963 -1.835.929TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)767.027.221 119.332.387 476.907.915 48.154.091BRÜT KAR (ZARAR)767.027.221 119.332.387 476.907.915 48.154.091Genel Yönetim Giderleri21 -21.470.555 -13.787.409 -8.045.310 -4.338.209Pazarlama Giderleri21 -22.591.033 -1.475.135 -2.488.288 -212.432Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler22 107.716.811 2.445.888 1.067.831 142.158Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -4.332.278 -472.418 5.850.995 25.919ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)826.350.166 106.043.313 473.293.143 43.771.527FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)826.350.166 106.043.313 473.293.143 43.771.527Finansman Gelirleri24 0 0Finansman Giderleri24 -8.047.146 -12.075.204 -2.371.481 -2.750.819SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)818.303.020 93.968.109 470.921.662 41.020.708SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)818.303.020 93.968.109 470.921.662 41.020.708DÖNEM KARI (ZARARI)818.303.020 93.968.109 470.921.662 41.020.708Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları818.303.020 93.968.109 470.921.662 41.020.708Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-343.343 -123.607 -105.565 33.443Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)17 -343.343 -123.607 -105.565 33.443Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-343.343 -123.607 -105.565 33.443TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)817.959.677 93.844.502 470.816.097 41.054.151Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları817.959.677 93.844.502 470.816.097 41.054.151http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075428BIST