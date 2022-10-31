***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor
31.10.2022 18:15
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 460.000.000 21.599.008 278.977.708 -13.176 9.055.996 556.263.597 118.592.111 1.444.475.244 1.444.475.244
Transferler
27 2.725.408 115.866.703 -118.592.111 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-123.607 93.968.109 93.844.502 93.844.502
Sermaye Arttırımı
27 540.000.000 22.140.628 -40.000.000 522.140.628 522.140.628
Dönem Sonu Bakiyeler
27 1.000.000.000 21.599.008 301.118.336 -136.783 11.781.404 632.130.300 93.968.109 2.060.460.374 2.060.460.374
Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Özkaynaklar Değişim Tablosu
Dönem Başı Bakiyeler
27 1.000.000.000 21.599.008 301.118.336 -186.972 11.781.404 632.130.300 474.687.944 2.441.130.020 2.441.130.020
Transferler
7.738.371 466.949.573 -474.687.944 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-343.343 818.303.020 817.959.677 0 817.959.677
Sermaye Arttırımı
27 145.000.000 -145.000.000 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
27 1.145.000.000 21.599.008 301.118.336 -530.315 19.519.775 954.079.873 818.303.020 3.259.089.697 0 3.259.089.697
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)
İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
661.457.133 -347.425.306
Dönem Karı (Zararı)
818.303.020 93.968.109
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-124.197.946 -104.991.705
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
13,14 639.261 343.405
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.191.145 98.375
Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
4,7 1.191.145 98.375
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
689.987 376.186
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
17 689.987 376.186
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24,2 -19.503.898 -104.051.926
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-107.214.441 -1.757.745
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Diğer Düzeltmeler
11,22 -107.214.441 -1.757.745
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-32.591.874 -336.377.070
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-166.680.842 6.733.185
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
219.921.610 -228.170.797
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
188.767.965 -85.666.649
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
49.052.422 -58.012.690
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.479.535 16.408.952
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-525.541.777 71.657.875
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
191.409.213 -59.326.946
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
661.513.200 -347.400.666
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-56.067 -24.640
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-238.154.158 -233.786.277
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-839.203 -1.193.697
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -219.265 -44.548
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -619.938 -1.149.149
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Satımından Kaynaklanan Nakit Girişleri
4.272.500 1.517.500
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-241.587.455 -234.110.080
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-212.466.975 560.395.777
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000.000
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 500.000.000
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
27 0 22.140.628
İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri
27 22.140.628
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-81.567.807 -65.448.732
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
27 -81.567.807 -65.448.732
Ödenen Faiz
-4.263.733 -11.171.710
Alınan Faiz
29.351.231 114.875.591
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-155.986.666 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
210.836.000 -20.815.806
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
210.836.000 -20.815.806
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 845.131.602 806.766.236
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.055.967.602 785.950.430
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)
Varlıklar
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.057.750.068 849.041.503
Gayrimenkul Projeleri Kapsamında Açılan Nakit Hesapları
0 0
Finansal Yatırımlar
5 155.986.666 0
Kullanımı Kısıtlı Banka Bakiyeleri
0 0
Vadeli Mevduatlar
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
5 155.986.666 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Alım Satım Amaçlı Elde Tutulan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0
Yatırım Riski Hayat Poliçesi Sahiplerine Ait Finansal Yatırımlar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlar
0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer Finansal Yatırımlar
0 0
Teminata Verilen Finansal Varlıklar
0 0
Ticari Alacaklar
7 164.598.004 36.445.330
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 164.598.004 36.445.330
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Hesabı
0 0
Diğer Alacaklar
6.590.185 807.016
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
3 5.283.546 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.306.639 807.016
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklar
0 0
Devam Eden İnşaat ve Taahhüt İşlerinden Doğan Sözleşme Varlıkları
0 0
Mal ve Hizmet Satışlarından Doğan Sözleşme Varlıkları
0 0
Diğer Sözleşme Varlıkları
0 0
İmtiyaz Sözleşmelerine İlişkin Finansal Varlıklar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
0 0
Stoklar
12 111.123 973.711.360
Proje Halindeki Stoklar
0 0
Canlı Varlıklar
0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.776.938 20.485.966
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
9 10.776.938 20.485.966
Ertelenmiş Sigortacılık Üretim Giderleri
0 0
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
10 8.422.486 7.874.776
Diğer Dönen Varlıklar
10 5.974.832 149.989.728
ARA TOPLAM
1.410.210.302 2.038.355.679
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.410.210.302 2.038.355.679
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar
66.821.218 29.484.195
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 66.821.218 29.484.195
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Taraflardan Alacaklar
0 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden İlişkili Olmayan Taraflardan Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
49.374 45.944
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 49.374 45.944
Stoklar
12 1.361.392.339 607.713.712
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 1.939.156.251 1.594.626.855
Maddi Duran Varlıklar
13 548.425 406.987
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
16.210.669 16.152.165
Şerefiye
15 14.631.400 14.631.400
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 1.579.269 1.520.765
Peşin Ödenmiş Giderler
9 132.861.743 311.920.680
Diğer Duran Varlıklar
10 80.986.224 21.108.794
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.598.026.243 2.581.459.332
TOPLAM VARLIKLAR
5.008.236.545 4.619.815.011
KAYNAKLAR
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
120.704.445 127.548.986
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
3,6 103.628.041 103.651.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 17.076.404 23.897.347
Ticari Borçlar
410.071.246 361.018.824
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3-7 191.143 126.296.305
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 409.880.103 234.722.519
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
400.311 207.774
Diğer Borçlar
25.158.816 41.970.524
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 25.158.816 41.970.524
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.690.434 1.127.705.596
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
3,18 386.746 1.127.006.536
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 1.303.688 699.060
Kısa Vadeli Karşılıklar
98.549.923 868.300
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 1.578.603 868.300
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 96.971.320 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
18 29.806.567 13.737.082
ARA TOPLAM
686.381.742 1.673.057.086
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
686.381.742 1.673.057.086
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar
123.487.934 194.755.035
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
3,6 123.487.934 184.521.721
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 0 10.233.314
Diğer Borçlar
28.727.332 1.436.089
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 28.727.332 1.436.089
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
908.916.969 308.443.584
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
18 908.916.969 308.443.584
Uzun Vadeli Karşılıklar
1.632.871 993.197
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 1.632.871 993.197
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.062.765.106 505.627.905
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.749.146.848 2.178.684.991
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
3.259.089.697 2.441.130.020
Ödenmiş Sermaye
19 1.145.000.000 1.000.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 21.599.008 21.599.008
Birleşme Denkleştirme Hesabı
0 0
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
19 301.118.336 301.118.336
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-530.315 -186.972
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
19 -530.315 -186.972
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
19 19.519.775 11.781.404
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
19 954.079.873 632.130.300
Net Dönem Karı veya Zararı
19 818.303.020 474.687.944
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
3.259.089.697 2.441.130.020
TOPLAM KAYNAKLAR
5.008.236.545 4.619.815.011
Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan
Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu
KAR VEYA ZARAR KISMI
Hasılat
20 2.743.121.196 121.680.064 2.298.036.878 49.990.020
Satışların Maliyeti
20 -1.976.093.975 -2.347.677 -1.821.128.963 -1.835.929
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
767.027.221 119.332.387 476.907.915 48.154.091
BRÜT KAR (ZARAR)
767.027.221 119.332.387 476.907.915 48.154.091
Genel Yönetim Giderleri
21 -21.470.555 -13.787.409 -8.045.310 -4.338.209
Pazarlama Giderleri
21 -22.591.033 -1.475.135 -2.488.288 -212.432
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 107.716.811 2.445.888 1.067.831 142.158
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -4.332.278 -472.418 5.850.995 25.919
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
826.350.166 106.043.313 473.293.143 43.771.527
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
826.350.166 106.043.313 473.293.143 43.771.527
Finansman Gelirleri
24 0 0
Finansman Giderleri
24 -8.047.146 -12.075.204 -2.371.481 -2.750.819
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
818.303.020 93.968.109 470.921.662 41.020.708
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
818.303.020 93.968.109 470.921.662 41.020.708
DÖNEM KARI (ZARARI)
818.303.020 93.968.109 470.921.662 41.020.708
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
818.303.020 93.968.109 470.921.662 41.020.708
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç
Pay Başına Kazanç (Zarar)
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-343.343 -123.607 -105.565 33.443
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
17 -343.343 -123.607 -105.565 33.443
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-343.343 -123.607 -105.565 33.443
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
817.959.677 93.844.502 470.816.097 41.054.151
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
817.959.677 93.844.502 470.816.097 41.054.151
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1075428
BIST