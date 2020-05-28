***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı DuyurusuYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019Karar Tarihi 28.05.2020Genel Kurul Tarihi 22.06.2020Genel Kurul Saati 10:30GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.06.2020Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Nutuk Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBULGündem Maddeleri1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi,3 - 2019 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması,5 - 2019 Yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,6 - 2019 Yılında dağıtılabilir kar oluşmadığından, kar dağıtımı yapılmaması konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması,8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurulun onayına sunulması,9 - Yönetim Kurulu aylık ücretlerinin karara bağlanması,10 - İlgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurulun bilgilendirilmesi,12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi,14 - Dilek ve temenniler,15 - Kapanış.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 2019 GK DAVET VE VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - İlan MetniEK: 2 KYİ EK AÇIKLAMALAR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 3 VAKIF GYO GENEL KURUL FAALİYET RAPORU 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. Maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. ve 20. Maddeleri gereğince 22 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 10:30'da Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Nutuk Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Müdürlüğü'nde ekte yer alan gündemle yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847246BIST