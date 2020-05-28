Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim

28.05.2020 13:42
GÜNCEL HABERLER



***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Duyurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2019
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2019
Karar Tarihi 28.05.2020
Genel Kurul Tarihi 22.06.2020
Genel Kurul Saati 10:30
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 21.06.2020
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Nutuk Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL

Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması,
2 - Genel Kurul Toplantı Tutanağının imzası için Başkan ve Oy Toplayıcılara yetki verilmesi,
3 - 2019 Yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu Yıllık Faaliyet Raporu ve Bağımsız Denetim Raporunun okunması ve müzakeresi,
4 - Bağımsız denetimden geçmiş 2019 yılı finansal tabloların ve eklerinin müzakeresi ve onaylanması,
5 - 2019 Yılı faaliyetleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu Üyelerinin ibra edilmesi,
6 - 2019 Yılında dağıtılabilir kar oluşmadığından, kar dağıtımı yapılmaması konusundaki Yönetim Kurulu önerisinin Genel Kurulun onayına sunulması,
7 - Yıl içinde boşalan Yönetim Kurulu Üyeliklerine yapılan atamaların Genel Kurulun onayına sunulması,
8 - Yönetim Kurulu Üyelerinin seçimi, Bağımsız Yönetim Kurulu Üyelerinin atanmasının Genel Kurulun onayına sunulması,
9 - Yönetim Kurulu aylık ücretlerinin karara bağlanması,
10 - İlgili mevzuat ve Türk Ticaret Kanunu uyarınca Bağımsız Denetim Firmasının seçiminin Genel Kurulun onayına sunulması,
11 - Kurumsal Yönetim İlkeleri 1.3.10 Maddesi uyarınca, Şirketimiz bağış ve yardımlarına ilişkin Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı tebliği uyarınca Yönetim Kurulu Üyeleri ve üst düzey yöneticilerin ücretlendirme esasları hakkında Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
13 - Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereği ilişkili taraf işlemleri ile ilgili Genel Kurulun bilgilendirilmesi,
14 - Dilek ve temenniler,
15 - Kapanış.
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım

Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 2019 GK DAVET VE VEKALETNAME ÖRNEĞİ.pdf - İlan Metni
EK: 2 KYİ EK AÇIKLAMALAR.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 3 VAKIF GYO GENEL KURUL FAALİYET RAPORU 2019.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı


Ek Açıklamalar
Şirketimiz 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın Türk Ticaret Kanunu'nun 409. ve 413. Maddeleri ile Şirket Esas Sözleşmesi'nin 19. ve 20. Maddeleri gereğince 22 Haziran 2020 Pazartesi günü saat 10:30'da Şerifali Mahallesi Bayraktar Bulvarı Nutuk Sokak No:4 Ümraniye/İSTANBUL adresindeki Şirket Genel Müdürlüğü'nde ekte yer alan gündemle yapılmasına karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847246


BIST



uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:10105.029
Değişim :  0,07% |  75,75
Açılış :  105.556  
Önceki Kapanış :  104.954  
En Yüksek
106.292 En Düşük
104.535
BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ARSAN 4,96 9.382.774 % 9,98  
KENT 520,70 11.446.335 % 9,95  
HLGYO 1,67 74.217.537 % 9,87  
SAYAS 3,91 18.715.499 % 9,83  
SERVE 4,89 901.762 % 9,64  
daha fazla
Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,3176 8,3593 % 0,45  
Frank 6,9897 7,0318 % 0,30  
Riyal 1,8077 1,8168 % 0,54  
daha fazla
Alış Satış %  
Altın Ons 1.725 1.726 16,21  
Altın Gr. 377 377 4,97  
Cumhuriyet 2.448 2.477 31,00  
Tam 2.519 2.553 43,30  
Yarım 1.229 1.243 15,60  
Çeyrek 615 622 7,80  
Gümüş.Ons 17,35 17,40 0,12  
Gümüş Gr. 3,79 3,80 0,03  
B. Petrol 35,12 35,12 0,52  
Seans Raporu
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru