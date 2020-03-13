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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri

13.03.2020 14:41
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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz mülkiyetinde bulunan, Kavaklıdere İş Merkezi aylık 96.000 TL + KDV bedel ile 10 yıllık süreyle, Aliağa İş Merkezi aylık 28.166 TL + KDV bedel ile 10 yıllık süreyle T. Vakıflar Bankası T.A.O' ya ekspertiz değerleri üzerinden kiralanmıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828641


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
CELHA 5,72 532.622 % 10,00  
CLEBI 68,20 3.970.238 % 10,00  
PEKGY 1,99 4.885.534 % 9,94  
DITAS 7,86 429.528 % 9,93  
GOODY 3,60 14.127.350 % 9,76  
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Frank 6,5913 6,6310 % -1,08  
Riyal 1,6656 1,6740 % -0,69  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.586 1.587 9,82  
Altın Gr. 320 320 -0,71  
Cumhuriyet 2.128 2.160 8,00  
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Gümüş.Ons 15,79 15,81 -0,03  
Gümüş Gr. 3,19 3,19 -0,02  
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