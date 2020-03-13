***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İlişkili Taraf İşlemleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİlişkili Taraf İşlemleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz mülkiyetinde bulunan, Kavaklıdere İş Merkezi aylık 96.000 TL + KDV bedel ile 10 yıllık süreyle, Aliağa İş Merkezi aylık 28.166 TL + KDV bedel ile 10 yıllık süreyle T. Vakıflar Bankası T.A.O' ya ekspertiz değerleri üzerinden kiralanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828641BIST