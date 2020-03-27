***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)
27.03.2020 16:00
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )
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İzahname (SPK Onayına Sunulan)
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Açıklamalar
Şirketimiz 1.000.000.000,-TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 230.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin %100 oranında
artırılarak tamamı nakit karşılığı olmak üzere 460.000.000,-TL'ye çıkarılmasına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na yaptığımız başvuruda yer alan "Taslak İzahname" ektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832887
BIST
17:5688.264
En Yüksek
|Değişim
|: -3,57%
|| -3.263,93
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.260
17:566,4503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0548
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
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6,4713
En Düşük
6,3903
17:567,1099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0501
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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7,1240
En Düşük
7,0479
17:56336,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,37
|Açılış
|: 336,87
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|47.202.040
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|218.646.280
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|374.216.203
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.765.187
|% 9,98
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.758.603
|% -9,77
|
|MPARK
|13,81
|49.702.179
|% -9,74
|
|QNBFB
|35,00
|1.731.909
|% -9,56
|
|BRKSN
|2,68
|13.323.803
|% -9,46
|
|THYAO
|8,89
|1.537.000.133
|% -3,89
|
|GARAN
|7,85
|925.637.926
|% -1,13
|
|ASELS
|23,00
|716.194.695
|% -5,19
|
|ECILC
|5,09
|626.867.014
|% 4,95
|
|PGSUS
|34,54
|374.216.203
|% 10,00
|
|IHLGM
|0,92
|171.710.390
|% 9,52
|
|THYAO
|8,89
|1.537.000.133
|% -3,89
|
|IHLAS
|0,49
|74.871.293
|% 6,52
|
|ODAS
|1,27
|186.377.238
|% -4,51
|
|YKBNK
|1,87
|242.679.670
|% -3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9052
|7,9448
|% 1,59
|
|Frank
|6,6923
|6,7326
|% 1,19
|
|Riyal
|1,7137
|1,7223
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.623
|-8,02
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,11
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,25
|14,29
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|2,97
|2,98
|0,02
|
|B. Petrol
|24,41
|24,41
|-1,93
|