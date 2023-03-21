***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBaşvuruda yer alan "Taslak İzahname" ektedir. Şirketimiz kayıtlı sermaye tavanının 1.750.000.000.-TL'den 5.000.000.000.-TL'ye arttrılması, 1.145.000.000,-TL olan çıkarılmış sermayesinin, tamamı nakit karşılığı olmak üzere %50 oranında 572.500.000 TL tutarında bedelli, %107,64 oranında 1.232.500.000 TL tutarında bedelsiz olmak üzere 2.950.000.000 TL'ye çıkarılması işlemleri kapsamında artırılacak 1.805.000.000,- TL nominal değerli payların ihraç ve halka arzına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması amacıyla Sermaye Piyasası Kuruluna başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1126766BIST