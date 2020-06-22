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***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

22.06.2020 15:37
GÜNCEL HABERLER



***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtım İşlemleri Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 28.05.2020
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.06.2020
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TREVGYO00011 0 0
B Grubu, VKGYO, TRAVKGYO91Q3 0 0

Ek Açıklamalar
22 Haziran 2020 tarihli Şirketimiz 2019 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında ekte yer alan kâr dağıtım tablosu onaylanmıştır.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2019 KAR DAĞITIM TABLOSU.pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2019/31.12.2019 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 230.000.000
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 9.055.996

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 96.152.268 -22.933.380
4. Vergiler ( - )
5. Net Dönem Kârı 96.152.268 -22.933.380
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - )
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - )
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 96.152.268
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 96.152.268
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı
* Nakit
* Bedelsiz
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı
* Çalışanlara
* Yönetim Kurulu Üyelerine
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı
16. Genel Kanuni Yedek Akçe
17. Statü Yedekleri
18. Özel Yedekler
19. Olağanüstü Yedek 96.152.268
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları
Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde Vergi Usul Kanununa göre tutulan yasal kayıtlarda net dönem zararı oluştuğundan, 01.01.2019–31.12.2019 hesap dönemine ilişkin olarak herhangi bir kar dağıtımı yapılamayacağı hususu 22 Haziran 2020 tarihli Şirketimiz 2019 Yılı Olağan Genel Kurul toplantısında onaylanmıştır.
Kar Dağıtım Tablosu ektedir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852296


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BIZIM 19,48 377.758.714 % 9,99  
RTALB 35,72 85.829.116 % 9,98  
GLRYH 15,36 30.218.809 % 9,95  
BAYRK 9,17 37.679.292 % 9,95  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,4775 8,5200 % 0,59  
Frank 7,1840 7,2273 % 0,35  
Riyal 1,8204 1,8295 % 0,07  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.755 1.756 11,60  
Altın Gr. 386 387 2,51  
Cumhuriyet 2.509 2.522 35,80  
Tam 2.575 2.586 34,70  
Yarım 1.255 1.265 17,90  
Çeyrek 629 633 8,90  
Gümüş.Ons 17,89 17,93 0,30  
Gümüş Gr. 3,94 3,94 0,06  
B. Petrol 42,09 42,09 -0,10  
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