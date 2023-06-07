***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.06.2023 16:05
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Yönetim Kurulu Kararı ve SPK Başvurusu hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Düzeltme yapılmamış olup SPK başvurusu yapıldığına ilişkin bildirimdir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2023
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.750.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7
SPK Başvuru Tarihi 07.06.2023
Ek Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07 Haziran 2023 tarihli toplantısında
Kayıtlı Sermaye Tavanının, 1.750.000.000,-TL'den 5.000.000.000,-TL'ye artırılmasına karar verilmiş olup, esas sözleşmenin tadili hususunda gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 Tadil Metni 07062023 tr.pdf
EK: 2 Tadil Metni 07062023 ing.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156745
BIST
16:335.568
En Düşük
|Değişim
|: 3,32%
|| 178,74
|Açılış
|: 5.516
|
|Önceki Kapanış
|: 5.389
|
5.516
En Yüksek
5.609
16:3323,0900
En Yüksek
|Değişim
|: 7,05%
|| 1,5214
|Açılış
|: 23,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 21,8500
|
23,2269
En Düşük
21,5447
16:3324,9927
En Yüksek
|Değişim
|: 7,97%
|| 1,8446
|Açılış
|: 24,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,3000
|
25,0027
En Düşük
23,1104
16:331.456,14
En Yüksek
|Değişim
|: 6,97%
|| 94,87
|Açılış
|: 1.456,14
|
|Önceki Kapanış
|: 1.361,27
|
1.464,44
En Düşük
1.360,22
BIST En Aktif Hisseler16:31
|ALFAS
|369,80
|123.751.721
|% 9,99
|
|ONCSM
|94,80
|243.247.096
|% 7,24
|
|KLSYN
|4,30
|53.757.021
|% 5,91
|
|MNDTR
|15,06
|29.161.807
|% 3,43
|
|MACKO
|58,95
|12.351.564
|% 3,33
|
|IMASM
|19,62
|883.700.306
|% -10,00
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|EYGYO
|20,76
|49.745.779
|% -4,33
|
|SNICA
|26,52
|141.950.887
|% -3,35
|
|GRTRK
|20,48
|228.997.608
|% -3,12
|
|ASTOR
|54,90
|1.209.530.108
|% 1,67
|
|IMASM
|19,62
|883.700.306
|% -10,00
|
|EUPWR
|90,45
|850.701.994
|% -0,99
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|CWENE
|170,40
|577.440.263
|% -0,53
|
|KLRHO
|14,66
|719.900.228
|% -7,97
|
|IMASM
|19,62
|883.700.306
|% -10,00
|
|AHGAZ
|7,77
|256.701.852
|% -2,88
|
|KAYSE
|16,19
|401.530.672
|% 0,25
|
|ASTOR
|54,90
|1.209.530.108
|% 1,67
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,0600
|23,1050
|% 7,12
|
|Euro
|24,8746
|24,8938
|% 7,54
|
|Sterlin
|28,7159
|28,8599
|% 7,52
|
|Frank
|25,3931
|25,5461
|% 7,31
|
|Riyal
|6,1407
|6,1715
|% 7,11
|
|16:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-4,45
|
|Altın Gr.
|1.455
|1.456
|94,26
|
|Cumhuriyet
|9.806
|9.954
|571,00
|
|Tam
|9.749
|10.015
|580,77
|
|Yarım
|4.794
|4.891
|264,00
|
|Çeyrek
|2.390
|2.446
|133,00
|
|Gümüş.Ons
|23,61
|23,64
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|17,52
|17,54
|1,17
|
|B. Petrol
|76,83
|76,83
|0,54
|
Seans Raporu
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