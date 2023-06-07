***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı Yönetim Kurulu Kararı ve SPK Başvurusu hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni Düzeltme yapılmamış olup SPK başvurusu yapıldığına ilişkin bildirimdir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 07.06.2023İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 1.750.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 5.000.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2027Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 7SPK Başvuru Tarihi 07.06.2023Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu'nun 07 Haziran 2023 tarihli toplantısındaKayıtlı Sermaye Tavanının, 1.750.000.000,-TL'den 5.000.000.000,-TL'ye artırılmasına karar verilmiş olup, esas sözleşmenin tadili hususunda gerekli iznin alınması için Sermaye Piyasası Kurulu'na başvuruda bulunulmuştur.Eklenen DökümanlarEK: 1 Tadil Metni 07062023 tr.pdfEK: 2 Tadil Metni 07062023 ing.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156745BIST