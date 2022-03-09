***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri
09.03.2022 19:25
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Menfaat Sahipleri )
İlgili Şirketler []
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Türkçe
3. MENFAAT SAHİPLERİ
3.1. Menfaat Sahiplerine İlişkin Şirket Politikası
Kurumsal internet sitesinde tazminat politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.vakifgyo.com.tr/#!kurumsal-yonetim
3.2. Menfaat Sahiplerinin Şirket Yönetimine Katılımının Desteklenmesi
Kurumsal internet sitesinde, çalışanların yönetim organlarına katılımına ilişkin olan iç düzenlemelerin yer aldığı bölümün adı
https://www.vakifgyo.com.tr/#!kurumsal-yonetim
3.3. Şirketin İnsan Kaynakları Politikası
Kurumsal internet sitesinde fırsat eşitliği ve personel alımı ölçütlerini içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.vakifgyo.com.tr/#!insan-kaynaklari
Kurumsal internet sitesinde ayrımcılık ve kötü muameleyi önlemeye yönelik önlemleri içeren insan kaynakları politikasının yer aldığı bölümün adı veya politikanın ilgili maddelerinin özeti
https://www.vakifgyo.com.tr/#!insan-kaynaklari-ve-calisan-haklari-poiltikasi
3.5. Etik Kurallar ve Sosyal Sorumluluk
Kurumsal internet sitesinde etik kurallar politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.vakifgyo.com.tr/#!kurumsal-yonetim
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008848
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 31,35
|Açılış
|: 2.036
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|Önceki Kapanış
|: 2.011
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2.055
En Düşük
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
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|Önceki Kapanış
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|Önceki Kapanış
|: 954,01
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965,22
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|16,94
|435.782
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,87
|15.199.332
|% 9,96
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|449.600
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|96.862.534
|% 9,88
|
|EUHOL
|2,76
|23.060.258
|% -6,12
|
|BRLSM
|9,09
|28.871.344
|% -5,80
|
|INTEM
|66,00
|3.307.570
|% -4,76
|
|PAMEL
|101,20
|9.370.245
|% -4,35
|
|RYSAS
|4,39
|16.524.279
|% -4,15
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GARAN
|11,84
|2.128.030.041
|% 2,07
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|YKBNK
|3,74
|1.024.491.714
|% 3,31
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|ODAS
|1,49
|365.451.823
|% 4,93
|
|DOHOL
|3,15
|747.371.736
|% 9,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6326
|14,6525
|% 1,40
|
|Euro
|16,2277
|16,2831
|% 3,03
|
|Sterlin
|19,2414
|19,3379
|% 1,88
|
|Frank
|15,7589
|15,8538
|% 1,66
|
|Riyal
|3,8927
|3,9122
|% 1,31
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.988
|1.988
|-63,26
|
|Altın Gr.
|937
|937
|-16,96
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,54
|25,57
|-0,89
|
|Gümüş Gr.
|12,07
|12,08
|-0,21
|
|B. Petrol
|110
|110
|-18,24
|