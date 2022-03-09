***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri
09.03.2022 19:24
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Pay Sahipleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
1. PAY SAHİPLERİ
1.1. Pay Sahipliği Haklarının Kullanımının Kolaylaştırılması
1.2. Bilgi Alma ve İnceleme Hakkı
1.3. Genel Kurul
Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) madde 9 kapsamında gerçekleştirilen ilişkili taraf işlemleriyle ilgili KAP duyurularının bağlantıları
https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934127 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909181 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897439
Şirketin kurumsal internet sitesinde, bağış ve yardımlara ilişkin politikanın yer aldığı bölümün adı
https://www.vakifgyo.com.tr/#!kurumsal-yonetim
1.4. Oy Hakları
1.5. Azlık Hakları
1.6. Kar Payı Hakkı
Kurumsal internet sitesinde kar dağıtım politikasının yer aldığı bölümün adı
https://www.vakifgyo.com.tr/#!kurumsal-yonetim
Bildirim İçeriği
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Toplantıları
Genel Kurul Tarihi Genel kurul gündemiyle ilgili olarak şirkete iletilen ek açıklama talebi sayısı Pay sahiplerinin genel kurula katılım oranı Doğrudan temsil edilen payların oranı Vekaleten temsil edilen payların oranı Şirket'in kurumsal internet sitesinde her gündem maddesiyle ilgili olumlu ve olumsuz oyları da gösterir şekilde genel kurul toplantı tutanaklarının yer aldığı bölümün adı Kurumsal internet sitesinde genel kurul toplantısında yöneltilen tüm soru ve bunlara sağlanan yanıtların yer aldığı bölümün adı Genel kurul toplantı tutanağının ilişkili taraflarla ilgili madde veya paragraf numarası Yönetim kuruluna bildirimde bulunan imtiyazlı bir şekilde ortaklık bilgilerine ulaşma imkanı bulunan kişi sayısı (İçeriden öğrenenler listesi) KAP'ta yayınlanan genel kurul bildiriminin bağlantısı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1008845
BIST
18:052.043
En Yüksek
|Değişim
|: 1,56%
|| 31,35
|Açılış
|: 2.036
|
|Önceki Kapanış
|: 2.011
|
2.055
En Düşük
2.031
18:0514,6804
En Yüksek
|Değişim
|: 1,59%
|| 0,2298
|Açılış
|: 14,6400
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5300
|
14,6931
En Düşük
14,4349
18:0516,3029
En Yüksek
|Değişim
|: 3,15%
|| 0,4985
|Açılış
|: 16,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8600
|
16,3084
En Düşük
15,7698
18:05939,94
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -14,07
|Açılış
|: 939,94
|
|Önceki Kapanış
|: 954,01
|
965,22
En Düşük
931,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|GZNMI
|16,94
|435.782
|% 10,00
|
|AVGYO
|2,87
|15.199.332
|% 9,96
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GRSEL
|9,07
|449.600
|% 9,94
|
|AVOD
|1,89
|96.862.534
|% 9,88
|
|EUHOL
|2,76
|23.060.258
|% -6,12
|
|BRLSM
|9,09
|28.871.344
|% -5,80
|
|INTEM
|66,00
|3.307.570
|% -4,76
|
|PAMEL
|101,20
|9.370.245
|% -4,35
|
|RYSAS
|4,39
|16.524.279
|% -4,15
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|THYAO
|26,14
|5.634.217.754
|% 3,32
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|SASA
|55,80
|2.560.725.075
|% 9,95
|
|GARAN
|11,84
|2.128.030.041
|% 2,07
|
|HALKB
|4,49
|13.399.999.997
|% 1,81
|
|YKBNK
|3,74
|1.024.491.714
|% 3,31
|
|KRDMD
|14,33
|3.653.544.250
|% -1,78
|
|ODAS
|1,49
|365.451.823
|% 4,93
|
|DOHOL
|3,15
|747.371.736
|% 9,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6656
|14,6804
|% 1,59
|
|Euro
|16,2585
|16,3029
|% 3,15
|
|Sterlin
|19,2503
|19,3468
|% 1,93
|
|Frank
|15,7633
|15,8583
|% 1,69
|
|Riyal
|3,8976
|3,9171
|% 1,44
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.992
|1.992
|-58,92
|
|Altın Gr.
|944
|944
|-9,95
|
|Cumhuriyet
|6.201
|6.295
|-48,00
|
|Tam
|6.153
|6.311
|-66,11
|
|Yarım
|2.974
|3.053
|-31,98
|
|Çeyrek
|1.492
|1.526
|-15,99
|
|Gümüş.Ons
|25,78
|25,81
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|12,24
|12,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|120
|120
|-8,26
|