***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık AlımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAlıma Konu Maddi Duran Varlığın NiteliğiArsaAlıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü28.414 m²Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi29/08/2022Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Alım Bedeli167.500.000 TLİşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)7,10%Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)14,63%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)2,61%Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)6,63%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)67,48%Alım KoşullarıPeşinİşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih02/09/2022Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkileriLojistik depo ve ticari alanlarından oluşan proje geliştirilmesi amacıyla alınmaktadır.Karşı TarafM*** B*** ½ hisse ve G*** K*** ½ hisseKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi02/09/2022Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiEkspertiz RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası18.08.2022- 2022_VAKIF_GYO_2Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıARGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar210.241.158 TLİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiDeğerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmiştir.AçıklamalarŞirketimizce, Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Çayırova Mahallesi, 6365 ada 8 parselde yer alan 28.414 m² alanlı gayrimenkul, 2/2 hisse iken (M*** B*** ½ hisse ve G*** K*** ½ hisse) gerçek kişilerden 167.500.000,- TL bedelle satın alınmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059655BIST