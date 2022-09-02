***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı
02.09.2022 16:22
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Alımı )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Maddi Duran Varlık Alımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
Arsa
Alıma Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
28.414 m²
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
29/08/2022
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Alım Bedeli
167.500.000 TL
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
7,10%
Alım Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
14,63%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2,61%
Alım Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
6,63%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
67,48%
Alım Koşulları
Peşin
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
02/09/2022
Alımın Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkileri
Lojistik depo ve ticari alanlarından oluşan proje geliştirilmesi amacıyla alınmaktadır.
Karşı Taraf
M*** B*** ½ hisse ve G*** K*** ½ hisse
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
02/09/2022
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Ekspertiz Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
18.08.2022- 2022_VAKIF_GYO_2
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
ARGE GAYRİMENKUL DEĞERLEME VE DANIŞMANLIK AŞ
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
210.241.158 TL
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmiştir.
Açıklamalar
Şirketimizce, Kocaeli İli, Gebze İlçesi, Çayırova Mahallesi, 6365 ada 8 parselde yer alan 28.414 m² alanlı gayrimenkul, 2/2 hisse iken (M*** B*** ½ hisse ve G*** K*** ½ hisse) gerçek kişilerden 167.500.000,- TL bedelle satın alınmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059655
BIST