***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı
09.12.2021 17:12
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )
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Türkçe
Maddi Duran Varlık Satımı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği
"Nidapark Küçükyalı" Projesinde yer alan bağımsız bölümler
Satışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümü
İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Mahallesi, 16772 ada 1 parsel, - 4.624,48 m2
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
06/12/2021
Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Toplam Satış Bedeli
84.143.302,32
İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)
5,42%
Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)
8,41%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
2,39%
Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)
3,85%
Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)
1,47%
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
108,27%
Satış Koşulları
Vadeli (Timed)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
06.12.2021
Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Elde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı
32.507.011,38
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği
-
Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
-
Karşı Taraf
Tat Metal Çelik Sanayi ve Ticaret AŞ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Karşı Taraf İle Olan İlişkinin Niteliği
Ticari
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
06/12/2021
Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı Fiyatı
-
Maddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Değerleme Raporu
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlendi (Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
-
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
17.11.2020 - 2020_GalataProje_101
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
Galata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri AŞ
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
63.297.000
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
Uygundur.
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdürlüğümüze verilen yetkiye istinaden İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Mahallesi, 16772 ada 1 parselde yer alan Nidapark Küçükyalı Projesindeki, Şirketimiz portföyüne gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile dahil edilen 106 adet bağımsız bölümden toplam 4.624,48 m² büyüklüğündeki 24 adet bağımsız bölümün %20'si peşin, %80'i 24 ay vadeli olmak üzere Tat Metal Çelik Sanayii ve Ticaret AŞ 'ye satışı amacıyla satış vaadi sözleşmesi devri yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982448
BIST