***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Maddi Duran Varlık Satımı )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeMaddi Duran Varlık SatımıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Niteliği"Nidapark Küçükyalı" Projesinde yer alan bağımsız bölümlerSatışa Konu Maddi Duran Varlığın Mevkii, Yüzölçümüİstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Mahallesi, 16772 ada 1 parsel, - 4.624,48 m2Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi06/12/2021Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetToplam Satış Bedeli84.143.302,32İşlem Bedelinin Ortaklığın Yönetim Kurulu Karar Tarihinden Önceki Altı Aylık Günlük Düzeltilmiş Ağırlıklı Ortalama Fiyatların Aritmetik Ortalaması Baz Alınarak Hesaplanacak Şirket Değerine Olan Oranı (%)5,42%Satış Bedelinin Ortaklık Ödenmiş Sermayesine Oranı (%)8,41%Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Mali Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)2,39%Satış Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Maddi Duran Varlıkların Net Değerine Oranı (%)3,85%Satılan Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Kayıtlı Değerinin Aktif Toplamına Oranı (%)1,47%İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)108,27%Satış KoşullarıVadeli (Timed)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih06.12.2021Satış Amacı ve Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumluElde Edilen Maddi Duran Varlık Satış Karının/Zararının Tutarı32.507.011,38Varsa Satış Karının Ne Şekilde DeğerlendirileceğiVarsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar TarihiKarşı TarafTat Metal Çelik Sanayi ve Ticaret AŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Karşı Taraf İle Olan İlişkinin NiteliğiTicariVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi06/12/2021Önemli Niteliklteki İşlem Kapsamında Kullandırılacak Ayrılma Hakkı FiyatıMaddi Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme RaporuDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlendi (Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası17.11.2020 - 2020_GalataProje_101Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıGalata Taşınmaz Değerleme ve Danışmanlık Hizmetleri AŞDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar63.297.000İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiUygundur.AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından Genel Müdürlüğümüze verilen yetkiye istinaden İstanbul İli, Maltepe İlçesi, Küçükyalı Mahallesi, 16772 ada 1 parselde yer alan Nidapark Küçükyalı Projesindeki, Şirketimiz portföyüne gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi ile dahil edilen 106 adet bağımsız bölümden toplam 4.624,48 m² büyüklüğündeki 24 adet bağımsız bölümün %20'si peşin, %80'i 24 ay vadeli olmak üzere Tat Metal Çelik Sanayii ve Ticaret AŞ 'ye satışı amacıyla satış vaadi sözleşmesi devri yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982448BIST