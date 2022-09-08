***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
08.09.2022 16:40
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul AŞ'nin 08.09.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11116 sayılı yazısı ile Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin, henüz kamuya açıklanmamış özel bir durumun olup olmadığı hususunda açıklama talep edilmiştir. Şirketimiz paylarıüzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketlerine ilişkin olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Tebliği'nin "Olağandışı Fiyat ve Miktar Hareketleri " başlıklı 8. maddesine istinaden Şirketimizin kamuya açıklanmamış özel bir durumu bulunmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1061568
BIST
17:103.467
En Yüksek
|Değişim
|: 1,87%
|| 63,73
|Açılış
|: 3.428
|
|Önceki Kapanış
|: 3.403
|
3.506
En Düşük
3.428
17:1018,2407
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0256
|Açılış
|: 18,3450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3750
|
18,2433
En Düşük
18,2142
17:1018,1870
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -0,0526
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3252
En Düşük
18,1283
17:101.001,42
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -5,73
|Açılış
|: 1.001,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,16
|
1.013,56
En Düşük
1.001,12
BIST En Aktif Hisseler17:08
|UNLU
|6,93
|47.659.841
|% 10,00
|
|VAKBN
|11,78
|1.221.403.647
|% 9,99
|
|EUKYO
|4,41
|10.897.333
|% 9,98
|
|MTRKS
|38,14
|73.658.422
|% 9,98
|
|YONGA
|26,90
|340.756
|% 9,98
|
|HEDEF
|9,81
|44.273.712
|% -10,00
|
|ISKUR
|688.905,00
|688.905
|% -10,00
|
|SANEL
|9,93
|2.010.866
|% -5,07
|
|BRKO
|2,20
|429.541
|% -4,76
|
|MMCAS
|3,65
|322.970
|% -3,95
|
|AKBNK
|15,63
|11.979.957.811
|% -0,38
|
|YKBNK
|8,51
|10.505.542.629
|% 8,55
|
|THYAO
|73,65
|7.506.410.270
|% -1,41
|
|ISCTR
|11,31
|4.794.262.293
|% 9,91
|
|GARAN
|24,74
|4.471.211.743
|% 2,66
|
|YKBNK
|8,51
|10.505.542.629
|% 8,55
|
|EKGYO
|4,98
|4.222.719.915
|% 2,05
|
|AKBNK
|15,63
|11.979.957.811
|% -0,38
|
|ISCTR
|11,31
|4.794.262.293
|% 9,91
|
|HALKB
|12,51
|3.016.633.961
|% 9,93
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,2302
|18,2404
|% 0,14
|
|Euro
|18,1876
|18,1952
|% -0,24
|
|Sterlin
|20,8776
|20,9823
|% -0,42
|
|Frank
|18,6820
|18,7945
|% 0,50
|
|Riyal
|4,8380
|4,8622
|% 0,05
|
|17:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.709
|1.709
|-9,44
|
|Altın Gr.
|1.002
|1.002
|-5,42
|
|Cumhuriyet
|6.736
|6.837
|1,00
|
|Tam
|6.760
|6.824
|-71,00
|
|Yarım
|3.294
|3.333
|-35,00
|
|Çeyrek
|1.652
|1.669
|-18,00
|
|Gümüş.Ons
|18,44
|18,46
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|10,77
|10,79
|-0,04
|
|B. Petrol
|88,92
|88,92
|0,92
|
Seans Raporu
17:08
daha fazla
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17:23PETKM
Yüzde 8.29 oranında artışla 15.02 lira fiyatla işlem gören hissede 194, 325, 508 adet işlem
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17:22XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 62, 72 artarak (% 2.06 ) 3, 102
-
17:22
Tavandan işlem gören hisse senedleri : VAKBN, ROYAL, YONGA, MTRKS, EUKYO, HALKB, ISCTR, UNLU, ZRGYO, DESA
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17:22
SELEC, GLBMD, TBORG değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:22
SAFKR, DGGYO, ARSAN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında