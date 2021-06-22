***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler









***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeOrtaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin GelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02/04/2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiDava Açılma Tarihi11 Nisan 2014Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi02 Mayıs 2014Davanın KonusuSermaye Artırımına İlişkin 13.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararının iptaliKarşı Taraf(lar)Marmara Metal Mamülleri AŞDavanın TutarıDava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)İlgili Mahkeme ve Dosya NoT.C. İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi (Eski T.C. İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi) 2014/677 (Eski 2014/122)Davanın Duruşma TarihiAlınan KararDavacının istinaf başvurusunun esastan reddi, taraflarca temyiz kanun yoluna başvurulmadığından Şirketimiz lehine kesinleşmiştir.Bir Sonraki Duruşma TarihiVarsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık TutarıOrtaklığın Faaliyetlerine EtkisiAçıklamalarMarmara Metal Mamulleri Ticaret AŞ'nin, T.C. İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/677 Esas Sayılı dosyası ile Şirketimiz aleyhine açtığı, ‘'Sermaye Artırımına ilişkin 13.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararının İptali'' konulu davanın Şirketimiz lehine reddedildiği ve Davacı tarafından yapılan, T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi 2019/78 sayılı dosyası ile görülen istinaf başvurusunun Şirketimiz lehine esastan reddedildiği 02 Nisan 2021 tarihinde kamuya duyurulmuştu.Davacının istinaf başvurusunun esastan reddi, taraflarca temyiz kanun yoluna başvurulmadığından 11 Mayıs 2021 tarihinde kesinleşmiştir. 21 Nisan 2021 tarihli kesinleşme şerhi verilmiş ve dosya işlemden kaldırılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943600BIST