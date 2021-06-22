***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler
22.06.2021 17:42
***VKGYO*** VAKIF GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Ortaklık Aleyhine Dava Açılması veya Davaya İlişkin Gelişmeler )
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Türkçe
Ortaklık Aleyhine Dava Açılması / Davaya İlişkin Gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02/04/2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Dava Açılma Tarihi
11 Nisan 2014
Davanın Öğrenilme veya Ortaklığa Tebliğ Tarihi
02 Mayıs 2014
Davanın Konusu
Sermaye Artırımına İlişkin 13.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararının iptali
Karşı Taraf(lar)
Marmara Metal Mamülleri AŞ
Davanın Tutarı
-
Dava Tutarının Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablodaki Aktif Toplamına Oranı (%)
-
İlgili Mahkeme ve Dosya No
T.C. İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi (Eski T.C. İstanbul 17. Asliye Ticaret Mahkemesi) 2014/677 (Eski 2014/122)
Davanın Duruşma Tarihi
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Alınan Karar
Davacının istinaf başvurusunun esastan reddi, taraflarca temyiz kanun yoluna başvurulmadığından Şirketimiz lehine kesinleşmiştir.
Bir Sonraki Duruşma Tarihi
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Varsa Finansal Tablolarda Ayrılan Karşılık Tutarı
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Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
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Açıklamalar
Marmara Metal Mamulleri Ticaret AŞ'nin, T.C. İstanbul 7. Asliye Ticaret Mahkemesi'nin 2014/677 Esas Sayılı dosyası ile Şirketimiz aleyhine açtığı, ‘'Sermaye Artırımına ilişkin 13.03.2014 tarihli Yönetim Kurulu Kararının İptali'' konulu davanın Şirketimiz lehine reddedildiği ve Davacı tarafından yapılan, T.C. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 12. Hukuk Dairesi 2019/78 sayılı dosyası ile görülen istinaf başvurusunun Şirketimiz lehine esastan reddedildiği 02 Nisan 2021 tarihinde kamuya duyurulmuştu.
Davacının istinaf başvurusunun esastan reddi, taraflarca temyiz kanun yoluna başvurulmadığından 11 Mayıs 2021 tarihinde kesinleşmiştir. 21 Nisan 2021 tarihli kesinleşme şerhi verilmiş ve dosya işlemden kaldırılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/943600
BIST